Самая дорогая дорога в России: 1,2 трлн рублей хотят потратить на реконструкцию трассы Джубга — Сочи

Стало известно о возможной реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи

Три федеральных чиновника рассказали газете «Ведомости» , что Росавтодор разработал концепцию развития дороги, называя ее реконструкцией. На месте двухполосного горного серпантина хотят построить четырехполосную скоростную трассу длинной примерно в 119,5 км. По предварительным подсчетам, стоимость проекта достигает 1,2 трлн рублей в ценах 2017 года. Один из источников рассказал газете, что расчетная скорость на трассе будет достигать 120 км/ч. Проезд планируется сделать бесплатным.

Новая дорога должна пройти мимо населенных пунктов. Проект хотят разбить на четыре этапа. Обход Туапсе будет стоить 199 млрд рублей (надо построить десять мостов и семь тоннелей), обход Сочи — 180 млрд рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход Лазаревского — 130 млрд рублей (восемь мостов и четыре тоннеля). Еще 80 км дороги это соединительные участки, их стоимость оценили в 700–800 млрд рублей. Соединительный участок можно было бы построить к 2022 году, а обход Сочи — к 2023 году. Существующий обход проходит в черте города, он освободил от транзитного движения только центр курорта.

Источники «Ведомостей» утверждают, что правительство прорабатывало концепцию скоростной магистрали в закрытом режиме с весны 2017 года — идея нравится помощнику президента по экономике Андрею Белоусову. Замруководителя Росавтодора Игорь Астахов ранее заявлял, что ведомство хочет начать реконструкцию трассы в 2019 году, но подробностей не сообщил.

Один из источников газеты сказал, что региональный бюджет не будет софинансировать дорогу, также не идет речи о финансировании из нового фонда развития, который создадут в 2019 году. Из-за дороговизны реконструкции решение по ней примут после оценки других инфраструктурных проектов. Рассматривается вариант государственно-частного партнерства.

Каждый год по трассе Джубга — Сочи проезжают 8 млн машин. Дорога пролегает по самой освоенной части Черноморского побережья, где много курортов. Дополнительную нагрузку создают отдыхающие, которые едут в Абхазию. Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков считает, что стоимость реконструкции рекордная — почти в два раза больше, чем у маршрута Европа — Западный Китай. Чистяков считает, что есть и другие более полезные проекты — реконструкция трассы М7 (Москва — Уфа) или трассы Скандинавия (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией). Эти дороги соединяют экономические центры, а трасса Джубга — Сочи будет работать на нужды отдыхающих.