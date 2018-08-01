Самая дорогая дорога в России: 1,2 трлн рублей хотят потратить на реконструкцию трассы Джубга — Сочи
Стало известно о возможной реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи
Три федеральных чиновника рассказали газете «Ведомости», что Росавтодор разработал концепцию развития дороги, называя ее реконструкцией. На месте двухполосного горного серпантина хотят построить четырехполосную скоростную трассу длинной примерно в 119,5 км. По предварительным подсчетам, стоимость проекта достигает 1,2 трлн рублей в ценах 2017 года. Один из источников рассказал газете, что расчетная скорость на трассе будет достигать 120 км/ч. Проезд планируется сделать бесплатным.
Новая дорога должна пройти мимо населенных пунктов. Проект хотят разбить на четыре этапа. Обход Туапсе будет стоить 199 млрд рублей (надо построить десять мостов и семь тоннелей), обход Сочи — 180 млрд рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход Лазаревского — 130 млрд рублей (восемь мостов и четыре тоннеля). Еще 80 км дороги это соединительные участки, их стоимость оценили в 700–800 млрд рублей. Соединительный участок можно было бы построить к 2022 году, а обход Сочи — к 2023 году. Существующий обход проходит в черте города, он освободил от транзитного движения только центр курорта.
Источники «Ведомостей» утверждают, что правительство прорабатывало концепцию скоростной магистрали в закрытом режиме с весны 2017 года — идея нравится помощнику президента по экономике Андрею Белоусову. Замруководителя Росавтодора Игорь Астахов ранее заявлял, что ведомство хочет начать реконструкцию трассы в 2019 году, но подробностей не сообщил.
Один из источников газеты сказал, что региональный бюджет не будет софинансировать дорогу, также не идет речи о финансировании из нового фонда развития, который создадут в 2019 году. Из-за дороговизны реконструкции решение по ней примут после оценки других инфраструктурных проектов. Рассматривается вариант государственно-частного партнерства.
Каждый год по трассе Джубга — Сочи проезжают 8 млн машин. Дорога пролегает по самой освоенной части Черноморского побережья, где много курортов. Дополнительную нагрузку создают отдыхающие, которые едут в Абхазию. Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков считает, что стоимость реконструкции рекордная — почти в два раза больше, чем у маршрута Европа — Западный Китай. Чистяков считает, что есть и другие более полезные проекты — реконструкция трассы М7 (Москва — Уфа) или трассы Скандинавия (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией). Эти дороги соединяют экономические центры, а трасса Джубга — Сочи будет работать на нужды отдыхающих.
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