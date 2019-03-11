Росавтодор хочет к 2037 году построить скоростную трассу Туапсе — Сочи и уложиться в 1 трлн рублей

Росавтодор решил изменить проект скоростной трассы в Сочи, сократив ее протяженность до 80,5 км и снизив стоимость

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года проект предполагал строительство четырехполосной трассы Джубга — Сочи длиной 119 км и стоимостью 1,2 трлн рублей. Однако позже в Минтрансе заявили, что на реализацию проекта потребуется 1,6 трлн рублей. В ведомстве также заявили, что анализируют варианты более дешевой альтернативы планируемой трассы.

К марту Росавтодор нашел способ снизить смету до 1 трлн рублей, сократив протяженность до 80,5 км. В ведомстве предложили построить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо 2024–2025 годов.

Отмечается, что участок от Туапсе до Сочи наиболее проблемный: при свободной дороге путь занимает 2,5 часа, а летом, когда нагрузка на трассу максимальная, время в пути увеличивается до 6 часов. В это время нагрузка на трассу достигает 27,2 тыс. автомобилей в сутки при пропускной способности 6 тыс. машин, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Росавтодора.

Планируется, что генподрядчиком станет компания «Мостотрест» аркадия Ротенберга.

Росавтодор предлагает начать строительство в этом году, в первую очередь сделав обход Сочи. Стоимость участка составит около 156 млрд рублей. Дорога будет представлять собой четырехполосную трассу длиной 14,5 км, почти полностью состоящую из мостов и тоннелей. Планируемый срок окончания строительства обхода Сочи — 2026 год.