Эксперты подсчитали, во сколько обойдется отдых на российских курортах

Напомним, в начале июня власти Краснодарского края ослабили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, и разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией и некоторым пляжам . В середине месяца возобновили работу все гостиницы и отели, независимо от их номерного фонда, а с 1 июля детские здравницы смогут принимать кубанских детей.

Также во время курортного сезона на Кубани власти решили отправлять в обсерваторы только приезжающих в регион из-за рубежа, а для туристов из других субъектов России отменить обязательную двухнедельную изоляцию. Транспортное сообщение между районами возобновилось с 27 июня.

К 26 июня на Кубани открыли 145 пляжей, а в санаториях разместили около 16,5 тыс. человек (примерно 28% от заполняемости). Также в регионе заработало около тысячи гостиниц и отелей, в которых проживает порядка 11,2 тыс. туристов.

30 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «Известиям» , что недельный отдых на двоих на популярных отечественных курортах в июле обойдется россиянам в 25-30 тыс. рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что сейчас цены ниже уровня прошлого года, но к разгару сезона они повысятся.

«Известия» со ссылкой на сайт по покупке авиабилетов также сообщили, что первое место по популярности среди курортных городов у москвичей занимает Симферополь (билет туда-обратно обойдется в 10,8 тыс. рублей, что на 27% ниже прошлого года).

На втором месте находится Сочи — билет в обе стороны обойдется жителям Москвы в 8,5 тыс. рублей, что ниже на 34% цен 2019 года, а на третьем — Анапа. Билеты туда подешевели на 39% и стоят 7,9 тыс. рублей, уточнил телеканал «360».