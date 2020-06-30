Эксперты подсчитали, во сколько обойдется отдых на российских курортах

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин 30 июня рассказал, сколько будет стоить недельный отдых на отечественных курортах

Напомним, в начале июня власти Краснодарского края ослабили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, и разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией и некоторым пляжам. В середине месяца возобновили работу все гостиницы и отели, независимо от их номерного фонда, а с 1 июля детские здравницы смогут принимать кубанских детей.

Также во время курортного сезона на Кубани власти решили отправлять в обсерваторы только приезжающих в регион из-за рубежа, а для туристов из других субъектов России отменить обязательную двухнедельную изоляцию. Транспортное сообщение между районами возобновилось с 27 июня.

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К 26 июня на Кубани открыли 145 пляжей, а в санаториях разместили около 16,5 тыс. человек (примерно 28% от заполняемости). Также в регионе заработало около тысячи гостиниц и отелей, в которых проживает порядка 11,2 тыс. туристов.

30 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал «Известиям», что недельный отдых на двоих на популярных отечественных курортах в июле обойдется россиянам в 25-30 тыс. рублей, что соответствует уровню прошлого года.

«География поездок самая разнообразная: традиционно популярны Краснодарский край и Крым. Спросом пользуются "Русская Балтика", Хакасия, Алтай, Байкал», — сообщил Горин.

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что сейчас цены ниже уровня прошлого года, но к разгару сезона они повысятся.

«Известия» со ссылкой на сайт по покупке авиабилетов также сообщили, что первое место по популярности среди курортных городов у москвичей занимает Симферополь (билет туда-обратно обойдется в 10,8 тыс. рублей, что на 27% ниже прошлого года).

На втором месте находится Сочи — билет в обе стороны обойдется жителям Москвы в 8,5 тыс. рублей, что ниже на 34% цен 2019 года, а на третьем — Анапа. Билеты туда подешевели на 39% и стоят 7,9 тыс. рублей, уточнил телеканал «360».

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Как сообщали Юга.ру, в начале июня аэропорт Сочи вернулся к стандартному режиму работы, авиасообщение между Краснодаром и Сочи возобновили 27 июня, также с этого дня возобновилось железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и городами Черноморского побережья Краснодарского края.

Анапа Деньги Курорты и туризм отдых Симферополь Сочи

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