Аэропорт Сочи вернулся к стандартному режиму работы

В международном аэропорту Сочи сообщили об изменениях в графике работы с начала лета

Напомним, весной аэропорт Сочи неоднократно продлевал режим работы в ограниченном режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Так, с 6 апреля он перешел на сокращенный режим работы: терминал был открыт с 8:00 до 19:30 — это необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. В остальное время терминал закрыли для посещения.

2 июня в сочинском аэропорту сообщили об отмене сокращенного режима работы.

«Время работы терминала не ограничено определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов. Таким образом, аэропорт осуществляет обслуживание прибывающих и регистрацию вылетающих пассажиров без ограничений в соответствии с решениями авиакомпаний», — пояснили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

В компании обратили внимание, что расписание удобно отслеживать по онлайн-табло на сайте aer.aero.

«Перед вылетом рекомендуется проверять информацию о рейсе как на нашем сайте, так и уточнять в представительстве авиакомпании», — заключили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру сообщали, что с 1 июня аэропорт Краснодара вернулся к круглосуточному режиму работы.