«Ласточки» снова начали ходить из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе
С 27 июня возобновилось железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и городами Черноморского побережья Краснодарского края
Напомним, в конце марта на Кубани и на Дону ввели режим карантина и обязательной самоизоляции. Транспортное сообщение внутри районов и между регионами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. С наступлением курортного сезона в Краснодарском крае начали постепенно снимать ограничительные меры: сначала открылись санатории, затем — пляжи и гостиницы.
При этом пассажирские перевозки решили возобновить лишь к концу июня. В минтрансе Кубани 19 июня заявили, что автовокзалы региона будут закрыты до 6 июля.
В пресс-службе СКЖД 26 июня объявили о возобновлении работы электропоездов «Ласточка» между Ростовской областью и городами Краснодарского края. В расписание вернутся следующие рейсы:
- № 819/820 Ростов — Анапа/Новороссийск;
- № 807/808 Ростов — Краснодар — Туапсе (из Ростова первые состава отправятся 27 июня, из Туапсе — 28 июня);
- № 823/824 и № 827/828 Краснодар — Анапа.
Билеты уже появились в продаже. Подробная информация о графике движения «Ласточек» и ценах на билеты доступна на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «Пассажирам». Там же можно оформить проездные документы.
Как писали Юга.ру, с 1 июля возобновит работу рельсобус, который будет ходить через Крымский мост — из Анапы в Керчь и Феодосию.
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