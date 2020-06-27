«Ласточки» снова начали ходить из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе 

Напомним, в конце марта на Кубани и на Дону ввели режим карантина и обязательной самоизоляции. Транспортное сообщение внутри районов и между регионами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. С наступлением курортного сезона в Краснодарском крае начали постепенно снимать ограничительные меры: сначала открылись санатории, затем — пляжи и гостиницы.

При этом пассажирские перевозки решили возобновить лишь к концу июня. В минтрансе Кубани 19 июня заявили, что автовокзалы региона будут закрыты до 6 июля.