«Ласточки» снова начали ходить из Ростова в Анапу, Новороссийск и Туапсе 

Краснодарский край, Ростовская область

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С 27 июня возобновилось железнодорожное сообщение между Ростовом-на-Дону и городами Черноморского побережья Краснодарского края

Напомним, в конце марта на Кубани и на Дону ввели режим карантина и обязательной самоизоляции. Транспортное сообщение внутри районов и между регионами было приостановлено из-за пандемии коронавируса. С наступлением курортного сезона в Краснодарском крае начали постепенно снимать ограничительные меры: сначала открылись санатории, затем — пляжи и гостиницы

При этом пассажирские перевозки решили возобновить лишь к концу июня. В минтрансе Кубани 19 июня заявили, что автовокзалы региона будут закрыты до 6 июля.

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В пресс-службе СКЖД 26 июня объявили о возобновлении работы электропоездов «Ласточка» между Ростовской областью и городами Краснодарского края. В расписание вернутся следующие рейсы: 

  • № 819/820 Ростов — Анапа/Новороссийск;
  • № 807/808 Ростов — Краснодар — Туапсе (из Ростова первые состава отправятся 27 июня, из Туапсе — 28 июня);
  • № 823/824 и № 827/828 Краснодар — Анапа. 

Билеты уже появились в продаже. Подробная информация о графике движения «Ласточек» и ценах на билеты доступна на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «Пассажирам». Там же можно оформить проездные документы.

Как писали Юга.ру, с 1 июля возобновит работу рельсобус, который будет ходить через Крымский мост — из Анапы в Керчь и Феодосию.

Анапа Железная дорога Коронавирус Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Поезда путешествия РЖД Ростов-на-Дону Транспорт Туапсинский район

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