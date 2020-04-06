На Кубани в апереле перестанут ходить две «Ласточки»

С 7 по 29 апреля не будут ходить «Ласточки» Краснодар — Анапа и Ростов — Краснодар — Туапсе. Кроме того, изменится периодичность некоторых поездов:

состав №641/642 Ростов — Адлер будет выходить из Ростова по четным дням, из Адлера по нечетным;

состав №643/644 Кисловодск — Адлер начнет отправляться из Кисловодска по нечетным числам, из Адлера по четным;

состав №601/602 Адлер — Ставрополь начет ходить один раз в четыре дня. Это будет касаться поездов, отправляющихся с 28 апреля из Адлера и с 29 апреля из Севастополя.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что корректировки связаны с тем, что у людей из-за эпидемиологической обстановки нет возможности путешествовать. Так, с 21 марта количество пассажиров у сети ОАО «РЖД» снизилось более чем на 50% по сравнению с 2019 годом . При этом возврат билетов на апрель оказался в пять раз выше, чем в прошлом году. Количество проданных билетов составило менее 40% на апрель и менее 60% на май от прошлогоднего уровня.

При этом, добавили в компании, решение об изменении расписания принимают только в случае, если есть дублирующие поезда и спрос составляет менее 25% от общего числа предложенных мест. Для того, чтобы сохранить сообщение с малыми населенными пунктами, на маршруты должны ввести дополнительные остановки.

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае крае ввели всеобщий карантин, который будет действовать до 12 апреля. Во время его действия выходить из дома можно только по особенным причинам. Кроме того, 6 марта всех прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга обязали уходить на двухнедельный карантин — при нем выходить из дома либо обсерватора нельзя.