Маршрут «Ласточки» Новороссийск — Ростов продлят до Таганрога

С 1 апреля «Ласточки» из Ростова-на-Дону в Новороссийск продлят и пустят через Таганрог

Со станции Таганрог-2 поезд будет отправляться в 5:32. Далее состав сделает остановки на станциях Таганрог-1 в 5:43 и на Ростов-Главный в 06:48. Затем «Ласточка» поедет по расписанию через станции Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-Обход, Краснодар-1, Ильская, Абинская, Крымская и Тоннельная. В Новороссийск поезд прибудет в 12:51. Время в пути по полному маршруту составит 7 часов 4 минуты.

Из Новороссийска состав отправится в 16:55 и до Батайска поедет по старому маршруту. На станции Ростов-Главный «Ласточка» сделает остановку в 22:10, на станции Таганрог-1 — в 23:15. На конечную станцию поезд прибудет в 23:28. Время в пути составит 6 часов 33 минуты.

РЖД уже начали продавать билеты на поезд из Таганрога в Новороссийск. Например, стоимость билета на полный маршрут с 1 по 25 апреля начинается от 1 тыс. 106 рублей, сообщили в пресс-службе РЖД 26 марта.