В Сочи КамАЗ упал в обрыв, водителя и пассажира зажало в кабине
В Сочи 25 июня КамАЗ упал в обрыв, пострадали двое мужчин
Авария произошла днем на крутом съезде лесной дороги около аула Хаджико в Лазаревском районе. По предварительным данным водитель не справился с управлением, и грузовик упал в обрыв.
Двое мужчин — краснодарец и житель Динского района — оказались зажатыми в кабине. Пострадавшие получили тяжелые травмы — предположительно, переломы позвоночника и таза. Скорая не смогла доехать до места ДТП из-за разбитой дороги.
На место проишествия на автомобиле повышенной проходимости прибыли спасатели и медики, они доставили пострадавших к машине скорой помощи, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
В Сочи подобные аварии — не редкость. Так, в июне прошлого года в городе-курорте произошло два похожих случая: мотоциклист слетел с высоты 20 метров, а позже спасатели помогли водителю, упавшему в 100-метровый обрыв на машине. В августе большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров по дороге к селу Солохаул.
В сентябре легковушка сорвалась в обрыв глубиной около 100 метров на Марьинском шоссе. В декабре один автомобиль упал в обрыв на дороге Дагомыс — Солохаул, а другой — на дороге к селу Красная Воля. А в мае этого года автомобиль упал в 40-метровый обрыв, в результате аварии двух мужчин выкинуло из машины.
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