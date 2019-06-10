В Сочи мотоциклист упал в 20-метровый обрыв и выжил
В Сочи спасатели Хостинского подразделения 9 июня подняли из обрыва пострадавшего в ДТП мотоциклиста
В 16:10 спасателям сообщили о том, что на Сухумском шоссе на отрезке старой дороги Хоста — Кудепста мотоциклист врезался в отбойник и упал в обрыв глубиной около 20 метров, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения и акьи [сани-носилки для эвакуации раненых — Юга.ру] подняли пострадавшего из обрыва на дорогу и передали медикам скорой помощи.
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