В Сочи мотоциклист упал в 20-метровый обрыв и выжил

В Сочи спасатели Хостинского подразделения 9 июня подняли из обрыва пострадавшего в ДТП мотоциклиста

В 16:10 спасателям сообщили о том, что на Сухумском шоссе на отрезке старой дороги Хоста — Кудепста мотоциклист врезался в отбойник и упал в обрыв глубиной около 20 метров, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения и акьи [сани-носилки для эвакуации раненых — Юга.ру] подняли пострадавшего из обрыва на дорогу и передали медикам скорой помощи.