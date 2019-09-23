В Сочи автомобиль упал в стометровый обрыв
В Сочи 21 сентября легковой автомобиль упал в обрыв, глубиной около 100 метров
ДТП произошло в 22:30 на четвертом километре Марьинского шоссе. 40-летний житель Ставрополя на своем автомобиле вылетел в крутой обрыв. Сотрудники Лазаревского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда спустились по склону до машины, эвакуировали пострадавшего водителя и передали его врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как писали Юга.ру, это уже не первый случай падения автомобилей в обрывы на сочинском горном серпантине. Так в августе большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров по дороге к селу Солохаул, водитель выжил. В июне в Сочи произошло два подобных случая: в середине месяца мотоциклист слетел в 20-метровый обрыв, а через две недели спасатели помогли водителю, упавшему в 100-метровый обрыв на машине. Оба мужчины выжили.
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