В Сочи автомобиль упал в обрыв
В Сочи 23 декабря спасатели подняли из обрыва водителя легкового автомобиля
Инцидент произошел в Адлерском районе на дороге к селу Красная Воля. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и сорвался в обрыв.
Читайте также:
На место происшествия прибыли спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Сначала они деблокировали из автомобиля 44-летнего местного жителя. Затем при помощи альпинистского снаряжения подняли его из обрыва и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как писали Юга.ру, в Сочи 12 декабря автомобиль упал в обрыв. Два человека оказались заблокированными внутри.
Читайте также
Мнения ПартнерскийИнструменты, которые мы заслужили
Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу
Статьи ПартнерскийКак работает краевой фонд микрофинансирования
1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.