В Сочи автомобиль упал в обрыв

Инцидент произошел в Адлерском районе на дороге к селу Красная Воля. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и сорвался в обрыв.

На место происшествия прибыли спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Сначала они деблокировали из автомобиля 44-летнего местного жителя. Затем при помощи альпинистского снаряжения подняли его из обрыва и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в Сочи 12 декабря автомобиль упал в обрыв. Два человека оказались заблокированными внутри.