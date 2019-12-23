В Сочи автомобиль упал в обрыв

Краснодарский край

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В Сочи 23 декабря спасатели подняли из обрыва водителя легкового автомобиля

Инцидент произошел в Адлерском районе на дороге к селу Красная Воля. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и сорвался в обрыв.

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На место происшествия прибыли спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. Сначала они деблокировали из автомобиля 44-летнего местного жителя. Затем при помощи альпинистского снаряжения подняли его из обрыва и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в Сочи 12 декабря автомобиль упал в обрыв. Два человека оказались заблокированными внутри.

Автомобили ДТП МЧС Сочи

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