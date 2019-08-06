В Сочи фура упала в 30-метровый обрыв

Краснодарский край

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В Сочи большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров, водитель выжил

ЧП произошло утром 6 августа на горном серпантине к селу Солохаул.

«Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, после чего фура опрокинулась», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

Мужчина, который был за рулем, получил ссадины и ушибы.

Как сообщали Юга.ру, 6 июня в Сочи мотоциклист упал в 20-метровый обрыв и выжил. 23 июня спасатели помогли водителю машины, улетевшей в 100-метровый обрыв.

ДТП Сочи

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