В Сочи фура упала в 30-метровый обрыв
В Сочи большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров, водитель выжил
ЧП произошло утром 6 августа на горном серпантине к селу Солохаул.
«Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, после чего фура опрокинулась», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.
Мужчина, который был за рулем, получил ссадины и ушибы.
Как сообщали Юга.ру, 6 июня в Сочи мотоциклист упал в 20-метровый обрыв и выжил. 23 июня спасатели помогли водителю машины, улетевшей в 100-метровый обрыв.
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