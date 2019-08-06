В Сочи фура упала в 30-метровый обрыв

В Сочи большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров, водитель выжил

ЧП произошло утром 6 августа на горном серпантине к селу Солохаул.

«Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, после чего фура опрокинулась», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

Мужчина, который был за рулем, получил ссадины и ушибы.