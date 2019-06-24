Машина упала в 100-метровый обрыв в Сочи
В Сочи 23 июня спасатели подняли из обрыва пострадавшего в ДТП автомобилиста
В воскресенье в 2:00 в МЧС сообщили, что на дороге Дагомыс — Солохаул машина вылетела за пределы трассы в глубокий обрыв.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и 33-летнего сочинца, который находился рядом с транспортным средством.
Сотрудники МЧС подняли мужчину из обрыва и передали врачам скорой помощи. Из видимых повреждений он получил только царапины и ушибы, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 9 июня мотоциклист упал в 20-метровый обрыв и выжил.
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