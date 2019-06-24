Машина упала в 100-метровый обрыв в Сочи

В Сочи 23 июня спасатели подняли из обрыва пострадавшего в ДТП автомобилиста

В воскресенье в 2:00 в МЧС сообщили, что на дороге Дагомыс — Солохаул машина вылетела за пределы трассы в глубокий обрыв.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в овраге глубиной около 100 метров автомобиль и 33-летнего сочинца, который находился рядом с транспортным средством.

Сотрудники МЧС подняли мужчину из обрыва и передали врачам скорой помощи. Из видимых повреждений он получил только царапины и ушибы, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.