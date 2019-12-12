В Сочи машина упала в овраг
В Сочи утром 12 декабря автомобиль упал в обрыв. Два человека оказались заблокированными внутри
Авария произошла около 6:00 на дороге Дагомыс — Солохаул. В районе села Верхнее Русское Лоо автомобиль «Нива» упал в обрыв, из-за чего 32-летний мужчина и 30-летняя женщина оказались зажаты в машине.
На место прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавших, после чего с помощью мотолебедки и альпснаряжения подняли их из обрыва на дорогу и передали врачам скорой помощи, сообщили 12 декабря в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях падения автомобилей в обрыв на сочинском горном серпантине. Так, в сентябре легковушка сорвалась в обрыв глубиной около 100 метров на Марьинском шоссе. В августе большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров по дороге к селу Солохаул. В июне в Сочи произошло два подобных случая: в середине месяца мотоциклист слетел с высоты 20 метров, а через две недели спасатели помогли водителю, упавшему в 100-метровый обрыв на машине.
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