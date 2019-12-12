В Сочи машина упала в овраг

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи утром 12 декабря автомобиль упал в обрыв. Два человека оказались заблокированными внутри

Авария произошла около 6:00 на дороге Дагомыс — Солохаул. В районе села Верхнее Русское Лоо автомобиль «Нива» упал в обрыв, из-за чего 32-летний мужчина и 30-летняя женщина оказались зажаты в машине.

На место прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавших, после чего с помощью мотолебедки и альпснаряжения подняли их из обрыва на дорогу и передали врачам скорой помощи, сообщили 12 декабря в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях падения автомобилей в обрыв на сочинском горном серпантине. Так, в сентябре легковушка сорвалась в обрыв глубиной около 100 метров на Марьинском шоссе. В августе большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров по дороге к селу Солохаул. В июне в Сочи произошло два подобных случая: в середине месяца мотоциклист слетел с высоты 20 метров, а через две недели спасатели помогли водителю, упавшему в 100-метровый обрыв на машине.

Автомобили ДТП МЧС Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

После обращения к Путину в Краснодаре решили расселить жильцов аварийного общежития на улице Дзержинского
В Сочи машина упала в овраг
В больницу Крыма доставили пятерых школьников, потому что один из них отравился жевательным табаком
Overwatch, хентай и фемдом. Порносайты подвели итоги 2019 года
Леопард Артек поймал взрослую свинью в Кавказском заповеднике
Следком возбудил уголовное дело после крушения военного вертолета на Кубани

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале