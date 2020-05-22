В Сочи автомобиль упал в 40-метровый обрыв
В Сочи на горном серпантине ночью 21 мая водитель не справился с управлением автомобиля УАЗ и сорвался в 40-метровый обрыв
Авария произошла в 23:10 в районе села Медовеевка Адлерского района. В результате аварии двух мужчин выкинуло из автомобиля, им требовалась помощь спасателей. По информации пресс-службы ЮРПСО МЧС России, один из пострадавших, предположительно, получил переломы таза и бедра, второй — травмы руки и ноги.
К месту происшествия спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России отправились на автомобиле высокой проходимости. Они взяли в машину трех сотрудников скорой помощи, которые из-за плохой дороги не смогли доехать сами. Используя альпинистское снаряжение, сотрудники МЧС спустились по крутому склону к пострадавшим и на жестких носилках транспортировали двух мужчин 37 и 44 лет.
Медики наложили на поврежденные конечности пострадавших фиксирующие повязки, после чего спасатели вывезли пострадавшиз из горно-лесной местности к машине скорой помощи.
Отметим, что на узких горных дорогах подобные аварии — не редкость. Так, в июне прошлого года в Сочи произошло два подобных случая: в середине месяца мотоциклист слетел с высоты 20 метров, а через две недели спасатели помогли водителю, упавшему в 100-метровый обрыв на машине. В августе большегруз упал в обрыв с высоты 30 метров по дороге к селу Солохаул. В сентябре легковушка сорвалась в обрыв глубиной около 100 метров на Марьинском шоссе. В декабре произошло две таких аварии. Один автомобиль упал в обрыв на дороге Дагомыс — Солохаул. Другой — на дороге к селу Красная Воля.