В Сочи автомобиль упал в 40-метровый обрыв

В Сочи на горном серпантине ночью 21 мая водитель не справился с управлением автомобиля УАЗ и сорвался в 40-метровый обрыв

Авария произошла в 23:10 в районе села Медовеевка Адлерского района. В результате аварии двух мужчин выкинуло из автомобиля, им требовалась помощь спасателей. По информации пресс-службы ЮРПСО МЧС России, один из пострадавших, предположительно, получил переломы таза и бедра, второй — травмы руки и ноги.

К месту происшествия спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России отправились на автомобиле высокой проходимости. Они взяли в машину трех сотрудников скорой помощи, которые из-за плохой дороги не смогли доехать сами. Используя альпинистское снаряжение, сотрудники МЧС спустились по крутому склону к пострадавшим и на жестких носилках транспортировали двух мужчин 37 и 44 лет.

Медики наложили на поврежденные конечности пострадавших фиксирующие повязки, после чего спасатели вывезли пострадавшиз из горно-лесной местности к машине скорой помощи.