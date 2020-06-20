Хахалева и еще 40% кубанских судей Краснодарского краевого суда отказались раскрывать свои доходы

Краснодарский край

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20 июня стало известно, что Краснодарский краевой суд опубликовал сведения о доходах своих судей. Однако информации об имуществе Хахалевой там нет

Напомним, ранее Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда, входила в президиум суда. Общественности она стала широко известна в июле 2017 года, после свадьбы ее дочери, на которой выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Торжественное мероприятие оценивали в 2 млн долларов.

После этого в СМИ появилась  информация о том, что судья имеет отношение к криминальному миру, и о том, что у нее поддельные дипломы о высшем образовании.

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В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края заявил, что провел проверку и не нашел связей Хахалевой с криминалом, а также признал ее диплом действительным. Тем не менее, в сентябре 2018 года ее исключили из президиума, а спустя два месяца отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речи об отставке Хахалевой не идет и она продолжит работать федеральным судьей, но в августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.

5 марта 2020 года Хахалева опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны бизнес-элит. Она рассказала, что все началось с принятия в Краснодарском краевом суде двух судебных актов, которые были неугодны некоторым бизнес-структурами. По словам судьи, после этого началась кампания по дискредитации с целью добиться ее отставки. Среди фейков, которые производили ее оппоненты, Хахалева назвала ситуацию со свадьбой дочери, информацию о поддельном дипломе и двойном гражданстве. Также в письме сообщалось, что новое руководство суда предложило ей уйти в отставку. Судья уточнила, что информационные атаки на нее мешают жить и работать.

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20 июня стало известно, что на сайте Краснодарского краевого суда в рамках продиводействия коррупции появилась информация о доходах работющих в нем судей. Они касаются имущества, имеющегося у судей, их супругов и несовершеннолетних детей в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В документе уточняется, что Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах. Помимо нее, обнародовать данные не захотели еще 54 человека. Всего в регионе числятся 138 судей, таким образом, неизвестным осталось имущество 40% из них.

Деньги Елена Хахалева Коррупция Суд

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