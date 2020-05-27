Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от COVID-19 в стране

Напомним, в середине мая «Медиазона» провела исследование Списка памяти, в который заносят имена медиков, умерших во время пандемии коронавируса. Издание подтвердило гибель, связанную с коронавирусом, 186 из них с помощью соцсетей и СМИ. После этого журналисты сравнили данные по смертности медиков в России и за рубежом и заключили, что в странах, в которых количество умерших медработников примерно такое же, число всех погибших от инфекции в разы больше, чем в России.

Например, в Великобритании, в которой на момент анализа было не менее 180 смертей медиков, количество жертв от коронавируса превысило 33 тыс. человек. Исходя из подсчетов, в «Медиазоне» выдвинули два предположения. Первый заключался в том, что в России могут значительно занижать статистику по смертности от коронавируса, а второй состоял в том, что в стране не хватает средств индивидуальной защиты, из-за чего риск медиков значительно повышается.