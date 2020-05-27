Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от COVID-19 в стране

Краснодарский край, Вся Россия

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26 мая в Министерстве здравоохранения России сообщили, что в стране умерли более ста врачей от коронавируса

Напомним, в середине мая «Медиазона» провела исследование Списка памяти, в который заносят имена медиков, умерших во время пандемии коронавируса. Издание подтвердило гибель, связанную с коронавирусом, 186 из них с помощью соцсетей и СМИ. После этого журналисты сравнили данные по смертности медиков в России и за рубежом и заключили, что в странах, в которых количество умерших медработников примерно такое же, число всех погибших от инфекции в разы больше, чем в России.

Например, в Великобритании, в которой на момент анализа было не менее 180 смертей медиков, количество жертв от коронавируса превысило 33 тыс. человек. Исходя из подсчетов, в «Медиазоне» выдвинули два предположения. Первый заключался в том, что в России могут значительно занижать статистику по смертности от коронавируса, а второй состоял в том, что в стране не хватает средств индивидуальной защиты, из-за чего риск медиков значительно повышается.

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26 мая о количестве смертей медиков от COVID-19 рассказала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. По ее словам, в стране ведется регистр умерших медиков:

«На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. Сверяем эти данные с данным ФСС (фонд социального страхования), который опирается на данные СМИ и Списка памяти», — цитирует ее «Интерфакс».

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Также она сообщила, что на 25 мая выплаты получили 823 медработника на общую сумму 56,6 млн рублей. При этом есть более пяти тысяч обращений, и расследование в отношении этих случаев ведется, добавила Летникова.

Сейчас в Списке памяти числятся 296 человек.

Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ смерть

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