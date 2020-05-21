В Адыгее умер молодой человек, который заразился COVID-19 после массовых похорон

В инфекционном госпитале Майкопа 21 мая умер 27-летний житель Красногвардейского района

В середине мая стало известно, что в Красногвардейском районе Адыгеи в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. После этого там выявили 155 зараженных коронавирусом, а глава района был вынужден уйти в отставку.

Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании оперштаба 21 мая сообщил о смерти одного из зараженных коронавирусом. Молодой человек находился в тяжелом состоянии, у него диагностировали двустороннюю пневмонию с тотальным поражением легких. Он стал девятым пациентом в Адыгее, который скончался с коронавирусом. «Молодой человек заболел 2 мая, поступил 8 мая в госпиталь в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Легкие были полностью поражены», — сказал Меретуков.

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