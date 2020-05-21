В Адыгее умер молодой человек, который заразился COVID-19 после массовых похорон
В инфекционном госпитале Майкопа 21 мая умер 27-летний житель Красногвардейского района
В середине мая стало известно, что в Красногвардейском районе Адыгеи в ауле Бжедугхабль прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. После этого там выявили 155 зараженных коронавирусом, а глава района был вынужден уйти в отставку.
Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании оперштаба 21 мая сообщил о смерти одного из зараженных коронавирусом. Молодой человек находился в тяжелом состоянии, у него диагностировали двустороннюю пневмонию с тотальным поражением легких. Он стал девятым пациентом в Адыгее, который скончался с коронавирусом.
«Молодой человек заболел 2 мая, поступил 8 мая в госпиталь в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Легкие были полностью поражены», — сказал Меретуков.
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Врачи пытались его спасти: впервые в республике провели переливание антиковидной плазмы. Однако состояние молодого человека, несмотря на отсутствие хронических заболеваний, было крайне тяжелым. Больной все время находился под аппаратом ИВЛ, рассказал порталу Юга.ру главврач госпиталя Сергей Долинный.
По информации оперативного штаба Адыгеи, за весь период пандемии в Красногвардейском районе установили 183 больных, из них 11 человек выздоровели. Сейчас заражено более 171 человека, из них 104 пациента находятся на амбулаторном лечении, 67 госпитализированы в инфекционные госпитали в Майкопе.
Всего к 21 мая в Адыгее зарегистрирован 591 больной COVID-19. На лечении находятся 309 человек (за сутки +30). Их них в двух госпиталях лечат 167 человек, в том числе в реанимации — 8 человек, добавил министр здравоохранения республики.
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