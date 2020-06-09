В Адыгее от коронавируса умерли два пенсионера

Оперштаб Адыгеи 9 июня сообщил о смерти еще двух пациентов от COVID-19

Напомним, первую смерть от коронавируса зафиксировали в Адыгее 14 апреля. Жертвой COVID-19 стал врач одного из медучреждений республики. В мае было зарегистрировано уже девять летальных исходов. А 4 июня в инфекционном госпитале скончалась десятая пациентка — 82-летняя жительница Теучежского района.

9 июня стало известно, что накануне в инфекционном госпитале Майкопа скончались еще два человека. Как сообщили в оперштабе Адыгеи, врачи не смогли спасти двух жителей Теучежского района — 71-летнего мужчину и 82-летнюю женщину. Патологоанатомическое заключение после вскрытия подтвердило, что причиной смерти пенсионеров стал COVID-19.