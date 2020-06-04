В Адыгее от коронавируса умер десятый пациент

В Адыгее ночью 4 июня в инфекционном госпитале от коронавируса умерла 82-летняя жительница Теучежского района

Напомним, первую смерть от COVID-19 зафиксировали в республике 14 апреля. Жертвой коронавируса стал врач одного из медучреждений Адыгеи. В мае было зарегистрировано уже девять летальных исходов.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков на заседании оперативного штаба 4 июня сообщил, что ночью скончалась пожилая женщина. Пациентка долгое время находилась в тяжелом состоянии, была подключена к аппарату ИВЛ.

«В настоящее время в двух инфекционных госпиталях проходят лечение 250 человек. В отделениях реанимации находятся 11 пациентов, из них 2 — на ИВЛ», — добавил Меретуков.

По данным оперштаба Адыгеи, к 4 июня COVID-19 был диагностирован у 962 человек, из них на лечении находятся 434 пациента, за последние сутки вирус обнаружили у 25 человек. 519 человек выздоровели, в том числе 32 за последние сутки. За весь период пандемии в республике провели около 55 тыс. исследований на COVID-10.

Как рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в республике уровень тестирования населения значительно выше среднероссийского.

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