Главой Туапсе стал Сергей Бондаренко

На должность руководителя Туапсе было три кандидата — Александр Урванцев, Владимир Шуляренко и Сергей Бондаренко. Во время заседания провели тайное голосование. В итоге большинство депутатов проголосовали за Сергея Бондаренко. Он сменит на посту Владимира Зверева.

Напомним, Зверев стал мэром Туапсе в феврале 2018 года, однако спустя полтора года чиновника задержали по делу о незаконной сдаче земли в аренду. На Зверева завели статьи о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ).

В декабре следственный комитет возбудил против Зверева еще одно уголовное дело — о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Арест Зверева несколько раз продлевали , а 5 марта 2020 года в администрации Туапсе сообщили о его отставке.

Кто такой Сергей Бондаренко?

Сергей Бондаренко родился в 1977 году в станице Крыловской Ленинградского района. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал мастером монтажного участка. В декабре 2006 года стал директором строительной компании «Монолит» и является им до сих пор.

До избрания Бондаренко был заместителем председателя Совета депутатов Туапсе, сообщили в пресс-службе администрации города.