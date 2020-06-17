Главой Туапсе стал Сергей Бондаренко

Краснодарский край

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На внеочередном заседании Совета депутатов Туапсе 17 июня прошли выборы нового мэра города

На должность руководителя Туапсе было три кандидата — Александр Урванцев, Владимир Шуляренко и Сергей Бондаренко. Во время заседания провели тайное голосование. В итоге большинство депутатов проголосовали за Сергея Бондаренко. Он сменит на посту Владимира Зверева.

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Напомним, Зверев стал мэром Туапсе в феврале 2018 года, однако спустя полтора года чиновника задержали по делу о незаконной сдаче земли в аренду. На Зверева завели статьи о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ).

В декабре следственный комитет возбудил против Зверева еще одно уголовное дело — о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Арест Зверева несколько раз продлевали, а 5 марта 2020 года в администрации Туапсе сообщили о его отставке.

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Кто такой Сергей Бондаренко?

Сергей Бондаренко родился в 1977 году в станице Крыловской Ленинградского района. Окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал мастером монтажного участка. В декабре 2006 года стал директором строительной компании «Монолит» и является им до сих пор.

До избрания Бондаренко был заместителем председателя Совета депутатов Туапсе, сообщили в пресс-службе администрации города.

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