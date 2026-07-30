Персики, портреты и Серебряный век. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная художнику Валентину Серову

Краснодарцев приглашают на вечер, посвященный Серову. В программе — лекция о художнике, дегустация персиков и фотосессия (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 6 августа вечер, посвященный художнику Валентину Серову. Преподаватель Татьяна Чанова расскажет о творчестве мастера портрета Серебряного века.

Валентин Серов — один из главных портретистов в истории русского искусства, работал на стыке реализма и импрессионизма. Среди его известных моделей числятся композитор Николай Римский-Корсаков, писатели Николай Лесков и Максим Горький, художники Исаак Левитан и Константин Коровин, актриса Мария Ермолова, певец Федор Шаляпин.

Известность мастеру принесла картина «Девочка с персиками» , написанная в 1887 году. Это портрет 12-летней Веры Мамонтовой, дочери известного мецената Саввы Мамонтова. Серов работал над картиной два месяца. Получился сплав портрета, пейзажа и интерьера.

Мероприятие предусматривает дресс-код. Достаточно одного элемента — мехового аксессуара, старой броши или яркого галстука-бабочки.

Встреча состоится 6 августа в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.