Персики, портреты и Серебряный век. В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная художнику Валентину Серову

Краснодарский край

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  • «Летом», Валентин Серов, 1895 год © Изображение является общественным достоянием
    «Летом», Валентин Серов, 1895 год © Изображение является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают на вечер, посвященный Серову. В программе — лекция о художнике, дегустация персиков и фотосессия (16+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 6 августа вечер, посвященный художнику Валентину Серову. Преподаватель Татьяна Чанова расскажет о творчестве мастера портрета Серебряного века.

Программа:

  • мини-лекция о живописи и личной жизни гения;
  • дегустация персиков;
  • фотосессия в мехах (аксессуары предоставляют организаторы).

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Валентин Серов — один из главных портретистов в истории русского искусства, работал на стыке реализма и импрессионизма. Среди его известных моделей числятся композитор Николай Римский-Корсаков, писатели Николай Лесков и Максим Горький, художники Исаак Левитан и Константин Коровин, актриса Мария Ермолова, певец Федор Шаляпин.

Известность мастеру принесла картина «Девочка с персиками», написанная в 1887 году. Это портрет 12-летней Веры Мамонтовой, дочери известного мецената Саввы Мамонтова. Серов работал над картиной два месяца. Получился сплав портрета, пейзажа и интерьера.

Мероприятие предусматривает дресс-код. Достаточно одного элемента — мехового аксессуара, старой броши или яркого галстука-бабочки.

Встреча состоится 6 августа в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4 августа на лекции расскажут о режиссерах Римасе Туминасе и Андрее Могучем.

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