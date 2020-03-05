Арестованного 7 месяцев назад мэра Туапсе отправили в отставку

В администрации Туапсе 5 марта сообщили об отставке мэра Владимира Зверева, который с прошлого лета находится в СИЗО

Владимира Зверева задержали 7 августа 2019 года по делу о незаконной сдаче земли в аренду. Ему вменяли статьи о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ). Мэра заключили под стражу, срок ареста несколько раз продлевали . В декабре глава следственного комитета Кубани Вадим Бугаенко возбудил против Зверева еще одно уголовное дело — о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На следующий день после задержания чиновника в соцсетях появилось видео допроса, на котором мэр называет свою должность, фамилию, имя и отчество, год рождения. При этом в городской администрации стали отрицать сообщения о задержании главы города, утверждая, что он находится на рабочем месте.

С начала следствия Зверев оставался на должности мэра Туапсе. Все это время исполнял обязанности главы города Максим Кривопалов, который ранее был заместителем мэра по вопросам ЖКХ, архитектуре, имущественным и земельным отношениям.

На внеочередном заседании горсобрания 5 марта Владимир Зверев был отправлен в отставку. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации. В документе указано, что полномочия главы Туапсе Владимира Зверева досрочно прекращены на основании инициативы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и в соответствии со ст. 74.1 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Отметим, что на официальном сайте мэрии Туапсе Зверев по-прежнему значится главой города.