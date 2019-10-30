Суд снова продлил арест мэру Туапсе

В мае 2019 года мэр Туапсе Владимир Зверев предоставил землю по сниженной цене местному предпринимателю, хотя перед этим ему следовало провести торги. Ущерб муниципалитету тогда составил более 23 млн рублей. Зверева задержали 7 августа. На него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Следствие просило о продлении ареста Зверева до 30 октября, 3 октября Туапсинский городской суд удовлетворил ходатайство. Чиновник находился под стражей в Армавирском следственном изоляторе № 2, сообщал «Интерфакс-Юг».

29 октября суд отказал удовлетворить ходатайство адвоката об изменении меры пресечения и продлил арест на два месяца — до 30 декабря, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Зверева избрали главой Туапсе в феврале 2018 года. Ранее, с 2008 по 2009 годы, он уже возглавлял город, но затем ушел в отставку.

Напомним, против предыдущего главы Туапсе Александра Чехова тоже возбуждали уголовное дело. В декабре 2017 года его задержали в аэропорту Краснодара по подозрению в вымогательстве 2 млн рублей.