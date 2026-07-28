Стало известно, зачем при реставрации дома Акулова в Краснодаре демонтировали лепнину

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip
    © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip

Появились подробности реставрации доходного дома Акулова в Краснодаре, где снесли часть исторической лепнины. Власти пообещали проверить ход работ

Предыстория. 22 июля автор краснодарского архитектурного телеграм-канала Arkhe.tip Руслан Деды рассказал, что при реставрации доходного дома Акулова на улице Красной специалисты уничтожили оригинальную лепнину и облицовочную плитку. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

24 июля Руслан Деды сообщил, вместе с журналистами «Кубань 24», главным архитектором проекта и прорабом они осмотрели здание доходного дома Акулова и обсудили ход реставрации.

Специалисты рассказали, что оригинальную лепнину демонтировали для усиления несущих конструкций под окнами. Перед началом работ каждый элемент зафиксировали с помощью 3D-сканера, сняли силиконовые формы и изготовили слепки, по которым впоследствии восстановят исторический декор.

Однако Руслан подчеркнул, что при реставрации объектов культурного наследия необходимо максимально сохранять подлинные элементы здания.

Также он рассказал, что облицовка дома Акулова выполнена из оригинальной метлахской плитки начала XX века. Она известна своей долговечностью, высокой прочностью, насыщенными цветами и геометрическими узорами. Сейчас на строительной площадке находится контейнер с демонтированной плиткой. Каждый элемент проходит сортировку: наиболее хорошо сохранившиеся фрагменты вернут на место, а поврежденные специалисты заменят.

Во время расчистки подвальных помещений рабочие обнаружили замурованную комнату. В ней нашли исторические облицовочные материалы, декоративный вазон, а также записи сотрудников НКВД, которые в советское время размещались в здании.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip
    © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip
  • © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip
    © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip
  • © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip
    © Скриншот фото из телеграм-канала Arkhe.tip

После публикаций о реставрации управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края заявило, что проведет проверку.

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Отметим, что на реставрацию дома Акулова были заключены контракты почти на 600 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Артель».

В управлении пояснили, что доходный дом находится в управлении ГКУ КК «Казаки Кубани», которое самостоятельно заключало государственные контракты. Поэтому обосновать столь высокую стоимость работ ведомство не смогло. 

ГКУ КК «Казаки Кубани» — казенное учреждение, учредителем которого является департамент по делам казачества Краснодарского края, а собственником — администрация Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодаре за 56 млн рублей отреставрировали фасад музея Фелицына. Работы длились год.

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