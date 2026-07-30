На Кубани сотрудникам предприятий будут платить по 50 тыс. рублей за защиту от БПЛА

Краснодарский край

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  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Власти Кубани планируют сформировать мобильные огневые группы для защиты предприятий от атак беспилотников

29 июля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что власти региона хотят создать мобильные огневые группы для защиты предприятий от атак БПЛА. По словам чиновников, в них в первую очередь должны входить сотрудники организаций.

Участники таких подразделений будут получать краевую доплату в размере 50 тыс. рублей в месяц.

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Напомним, что еще в апреле 2026 года депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами. В конце июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов анонсировал создание в РФ мобильных огневых групп для борьбы с дронами.

Как писали Юга.ру, страховщики Кубани столкнулись с кризисом после атак БПЛА на логистические центры.

Безопасность Деньги Краснодар политика Промышленность СВО

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