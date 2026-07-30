На Кубани сотрудникам предприятий будут платить по 50 тыс. рублей за защиту от БПЛА

29 июля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что власти региона хотят создать мобильные огневые группы для защиты предприятий от атак БПЛА. По словам чиновников, в них в первую очередь должны входить сотрудники организаций. Участники таких подразделений будут получать краевую доплату в размере 50 тыс. рублей в месяц.

Власти заявили, что работники будут заключать контракт с Министерством обороны РФ, но их не будут отправлять в зону СВО. Они останутся на местах для охраны своих предприятий.

Напомним, что еще в апреле 2026 года депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил предприятиям сбивать беспилотники своими силами. В конце июня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов анонсировал создание в РФ мобильных огневых групп для борьбы с дронами.