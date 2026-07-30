ФК «Кубань» проведет домашний матч на историческом стадионе «Динамо» в центре Краснодара

2 августа ФК «Кубань» сыграет с «Белореченском» на стадионе «Динамо». Здесь команда выступала в первые годы своей истории

2 августа футбольный клуб «Кубань» проведет домашний матч 15-го тура Первой лиги первенства Краснодарского края против ФК «Белореченск». Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Динамо» на улице Красной.

Организаторы обещают, что матч пройдет в праздничной атмосфере. На территории стадиона будут работать фудкорт и кафетерий, для зрителей подготовят фотозону, аквагрим, музыкальную программу и продажу клубной атрибутики. Для посещения матча Fan ID не потребуется.



Сейчас «Кубань» выступает в Первой лиге первенства Краснодарского края и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Для клуба этот матч станет своеобразным возвращением к истокам. «Кубань» была основана в 1928 году как краснодарское «Динамо» и с 1932 по 1959 год проводила домашние встречи именно на стадионе «Динамо». Позже команда переехала на стадион «Кубань», с которым были связаны самые яркие страницы ее истории.