ФК «Кубань» проведет домашний матч на историческом стадионе «Динамо» в центре Краснодара
2 августа ФК «Кубань» сыграет с «Белореченском» на стадионе «Динамо». Здесь команда выступала в первые годы своей истории
2 августа футбольный клуб «Кубань» проведет домашний матч 15-го тура Первой лиги первенства Краснодарского края против ФК «Белореченск». Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Динамо» на улице Красной.
Организаторы обещают, что матч пройдет в праздничной атмосфере. На территории стадиона будут работать фудкорт и кафетерий, для зрителей подготовят фотозону, аквагрим, музыкальную программу и продажу клубной атрибутики. Для посещения матча Fan ID не потребуется.
Сейчас «Кубань» выступает в Первой лиге первенства Краснодарского края и сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Для клуба этот матч станет своеобразным возвращением к истокам. «Кубань» была основана в 1928 году как краснодарское «Динамо» и с 1932 по 1959 год проводила домашние встречи именно на стадионе «Динамо». Позже команда переехала на стадион «Кубань», с которым были связаны самые яркие страницы ее истории.
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За почти столетнюю историю клуб становился чемпионом РСФСР, выигрывал Кубок России, выступал в высшей лиге чемпионатов СССР и России, а в сезоне 2013/2014 дебютировал в еврокубках. Тогда краснодарцы прошли шотландский «Мазервелл» и нидерландский «Фейеноорд», а на групповом этапе сыграли с испанской «Валенсией», английским «Суонси Сити» и швейцарским «Санкт-Галленом».
В 2018 году профессиональный клуб был признан банкротом и прекратил существование. После этого болельщики создали общественную команду, которая начала выступать в региональных соревнованиях. Позже поклонники клуба выкупили права на историческую эмблему «Кубани», собрав на это более 6 млн рублей.
Как писали Юга.ру, ПФК «Кубань», ранее известный как ФК «Урожай», на грани ликвидации: игроки не получают зарплату и работают на складах маркетплейсов.