В краснодарских кинотеатрах покажут нового «Человека-паука» под кодовым названием. Когда ждать премьеру?
В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Человек-паук: Новый день»
28 июля сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что фильм «Человек-паук: Новый день» покажут в Краснодаре. Сеансы начнутся 20 августа, а ленту представят под кодовым названием «Эй, человек!».
«Эй, человек! Ты скрываешь свое имя. Настанет новый день, когда все узнают, как тебя зовут. ЧП!» — анонсировали в «Мониторе».
«Человек-паук: Новый день» — четвертый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли. Действие картины разворачивается спустя четыре года после событий предыдущей ленты «Человек-паук: Нет пути домой», в финале которой Питер Паркер добровольно стер себя из памяти близких после заклинания Доктора Стрэнджа.
В новом фильме супергерой продолжает защищать Нью-Йорк от преступников, однако теперь никто не знает, кто скрывается под маской, — даже его лучшие друзья. Питеру предстоит расследовать серию преступлений и столкнуться с тайнами своего прошлого.
Из трейлеров известно, что у Человека-паука начнется мутация, из-за которой у него появится органическая паутина. Также в фильме фигурирует ученый Брюс Бэннер (Халк), который сыграет важную роль в сюжете и станет наставником Питера. Сотрудничать с Человеком-пауком будет и новый для франшизы персонаж — Фрэнк Касл (Каратель), антигерой и линчеватель.
Среди злодеев фильма — криминальный босс Нью-Йорка Могильщик и Скорпион, обладающий сверхчеловеческими способностями. Однако имя главного антагониста создатели держат в секрете.
В фильме вновь появятся персонажи Эм-Джей в исполнении Зендаи и Нед Лидс, которого сыграл Джейкоб Баталон. Также в картине снялись актеры Бенедикт Камбербэтч, Марк Руффало, Трэмелл Тиллман, Майкл Мэндо и другие. Кроме того, к касту присоединилась звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк, однако ее роль пока не раскрывается.
В некоторых странах премьера фильма уже состоялась 29 июля, и многие критики высоко оценили картину. Также стало известно, что в одной из сцен звучит песня российской певицы Монеточки* «Монополия». Об этом сообщила кинокритик Тамара Ходова.
Отметим, что релиз фильма «Человек-паук: Новый день» в странах СНГ был запланирован на 6 августа. Однако в России в середине июля дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) разослали кинотеатрам письмо с просьбой перенести премьеру на 20 августа ради продвижения фильма «Последний богатырь. Колобок» и «укрепления и максимизации потенциала национального кинематографа».
Как писали Юга.ру, 1 августа в Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «На последнем дыхании» 1960 года.
* — Монеточка (Елизавета Гырдымова) включена Минюстом РФ в список иноагентов.