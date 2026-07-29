В краснодарских кинотеатрах покажут нового «Человека-паука» под кодовым названием. Когда ждать премьеру?

28 июля сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что фильм «Человек-паук: Новый день» покажут в Краснодаре. Сеансы начнутся 20 августа, а ленту представят под кодовым названием «Эй, человек!».

«Эй, человек! Ты скрываешь свое имя. Настанет новый день, когда все узнают, как тебя зовут. ЧП!» — анонсировали в «Мониторе».

«Человек-паук: Новый день» — четвертый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли. Действие картины разворачивается спустя четыре года после событий предыдущей ленты «Человек-паук: Нет пути домой», в финале которой Питер Паркер добровольно стер себя из памяти близких после заклинания Доктора Стрэнджа.

В новом фильме супергерой продолжает защищать Нью-Йорк от преступников, однако теперь никто не знает, кто скрывается под маской, — даже его лучшие друзья. Питеру предстоит расследовать серию преступлений и столкнуться с тайнами своего прошлого.

Из трейлеров известно, что у Человека-паука начнется мутация, из-за которой у него появится органическая паутина. Также в фильме фигурирует ученый Брюс Бэннер (Халк), который сыграет важную роль в сюжете и станет наставником Питера. Сотрудничать с Человеком-пауком будет и новый для франшизы персонаж — Фрэнк Касл (Каратель), антигерой и линчеватель.

Среди злодеев фильма — криминальный босс Нью-Йорка Могильщик и Скорпион, обладающий сверхчеловеческими способностями. Однако имя главного антагониста создатели держат в секрете.