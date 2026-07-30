В Новороссийске два танкера подверглись атаке БПЛА в районе терминала КТК

КТК временно остановил отгрузку нефти после атаки беспилотников у берегов Новороссийска

30 июля пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила об атаке беспилотников на два нефтяных танкера, находившихся в районе морского терминала под Новороссийском. После инцидента компания временно прекратила отгрузку нефти. По информации КТК, во время проведения погрузочных работ удару подвергся танкер Niffos Sifnos, зарегистрированный под флагом Маршалловых Островов. Судно перевозило нефть грузоотправителя ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron). В результате атаки на борту возник пожар. В КТК уточнили, что никто не пострадал, судно сохранило плавучесть. Сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

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Еще одной целью беспилотника стал танкер Marathi, ходящий под флагом острова Мэн. В момент происшествия он находился примерно в шести морских милях от порта и ожидал своей очереди на загрузку. Напомним, что это уже третья атака на КТК за последние несколько недель. Предыдущий инцидент произошел 20 июля. БПЛА атаковал гражданский танкер NELSA, который находился на погрузке у выносного причала (ВПУ-1). 19 июля нефтеналивной терминал в Новороссийске подвергся атаке БПЛА во время перевалки нефти грузоотправителей из Казахстана и США. Тогда на танкере ASIA возник пожар, погрузку сырья временно остановили и возобновили только к вечеру.