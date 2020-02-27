В Туапсинском районе избрали нового главу

Выборы главы состоялись в ходе 22-й сессии районного совета. На пост, помимо Мазнинова, претендовал глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев. Депутаты проголосовали за Мазнинова единогласно.

Новый руководитель района поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что с 2011 года, когда он переехал в Туапсинский район, полюбил это место как малую родину.

В числе планов Мазнинов назвал масштабную модернизацию ЖКХ, развитие северных поселений, санаторно-курортного комплекса и социальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации района.

Как писали Юга.ру, прежний глава Туапсинского района Анатолий Русин 25 ноября досрочно сложил полномочия. Вице-губернатор Андрей Алексеенко, подытожив его работу, вспомнил об «испытаниях» и упомянул режим ЧС в октябре 2018 года, который власти ввели из-за сильных ливней и паводка.

После ухода Рысина в отставку исполняющим обязанности главы стал его первый заместитель Мазнинов.