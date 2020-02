В Туапсинском районе избрали нового главу

View this post on Instagram

​На 22-й сессии районного Совета депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру на пост главы муниципального образования Туапсинский район. ​ Искренне благодарю их за оказанное доверие. Все мои силы, знания и накопленный опыт приложу для решения задач, нацеленных на процветание муниципалитета и улучшение жизни туапсинцев. ​ Мое решение принять участие в конкурсе продиктовано желанием перемен к лучшему, желанием оставить добрый след на этой земле не на словах, а на деле.​ В ближайших планах - масштабная модернизация ЖКХ, развитие северных поселений, санаторно-курортного комплекса, социальной сферы. ​