В Туапсинском районе избрали нового главу
Новым главой Туапсинского района 27 февраля стал Виталий Мазнинов, ранее исполнявший обязанности руководителя муниципалитета
Выборы главы состоялись в ходе 22-й сессии районного совета. На пост, помимо Мазнинова, претендовал глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев. Депутаты проголосовали за Мазнинова единогласно.
Новый руководитель района поблагодарил депутатов за доверие и отметил, что с 2011 года, когда он переехал в Туапсинский район, полюбил это место как малую родину.
В числе планов Мазнинов назвал масштабную модернизацию ЖКХ, развитие северных поселений, санаторно-курортного комплекса и социальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации района.
Как писали Юга.ру, прежний глава Туапсинского района Анатолий Русин 25 ноября досрочно сложил полномочия. Вице-губернатор Андрей Алексеенко, подытожив его работу, вспомнил об «испытаниях» и упомянул режим ЧС в октябре 2018 года, который власти ввели из-за сильных ливней и паводка.
После ухода Рысина в отставку исполняющим обязанности главы стал его первый заместитель Мазнинов.
Кто такой Виталий Мазнинов
Виталий Мазнинов родился 12 марта 1981 года в городе Ахтубинске Астраханская области. Окончил Волгоградскую государственную академию физической культуры.
Трудовую деятельность начал в организации возглавляемой родным братом, где работал на протяжении трех лет. После работал в Ахтубинской районной администрации в должности главного специалиста комитета по спорту. С 2007 года возглавил отдел спорта, культуры и молодежной политики администрации Ахтубинска.
В 2010 году поступил на службу по контракту в 10-ю отдельную бригаду специального Назначения ГРУ ГШ в поселке Молькино Краснодарского края.
В 2011 году был назначен на пост заместителя главы Шепсинской сельской администрации Туапсинского района. С 12 июня 2015 года исполнял обязанности главы, а 13 сентября того же года был избран главой Шепси. В 2016 году перешел на работу в районную администрацию в качестве первого заместителя главы.
View this post on Instagram
На 22-й сессии районного Совета депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру на пост главы муниципального образования Туапсинский район. Искренне благодарю их за оказанное доверие. Все мои силы, знания и накопленный опыт приложу для решения задач, нацеленных на процветание муниципалитета и улучшение жизни туапсинцев. Мое решение принять участие в конкурсе продиктовано желанием перемен к лучшему, желанием оставить добрый след на этой земле не на словах, а на деле. В ближайших планах - масштабная модернизация ЖКХ, развитие северных поселений, санаторно-курортного комплекса, социальной сферы.