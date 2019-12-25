На мэра Туапсе завели еще одно уголовное дело, в этот раз — о получении особо крупной взятки

Следком 25 декабря сообщил, что во время расследования уголовного дела против мэра Туапсе Владимира Зверева о превышении должностных полномочий и служебном подлоге выявили еще одно преступление

По данным следствия, в мае 2019 года к главе Туапсе Владимиру Звереву обратился предприниматель и попросил дать участок земли в аренду на 49 лет. Глава города не провел торги, как это следует делать в таких случаях, и выдал землю по сниженной стоимости, а подчиненным поручил внести в документы ложные сведения о решении суда. В итоге ущерб муниципалитету превысил 23 млн рублей. На мэра завели несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, повлекший нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства).

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