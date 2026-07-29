Топливная сводка Краснодара на 29 июля: работают 85 АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре обновили информацию о наличии топлива на АЗС

29 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в среду в городе работают 85 АЗС. Еще 18 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Доступность основных видов топлива:

  • АИ-92 — есть на 80 заправках;
  • АИ-95 — доступен на 64 станциях;
  • АИ-100 — можно найти на 10 АЗС;
  • дизельное топливо — в наличии на 74 точках.

Кризис отступил, но не закончился:

Где можно заправиться сегодня:

  • «Роснефть» — Селезнева, Уральская, Московская, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, а также трасса Краснодар–Кропоткин (участок в сторону хутора Ленина) и Ростовское шоссе.
  • «Лукойл» — Тургенева, Захарова, Сормовская, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, Ростовское шоссе, Западный обход, Мирный проезд и станция близ станицы Старокорсунской.
  • «Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское и Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Новороссийская, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Западный обход, а также трасса Краснодар–Кропоткин (направление от хутора Ленина в Краснодар и участок возле хутора Ленина).
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • «СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.
  • Teboil — Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская.
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная, Восточный обход.
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • «КТК» — Александра Покрышкина.
  • «Ирбис» — Степана Разина.
  • PNB — Монтажников, Шевченко.
  • «ЮНК» — Российская.
  • «Партнер» — Уральская.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • Petrol — 70-летия Октября.

На части действующих АЗС топливо отпускают исключительно в баки автомобилей — заправка в канистры запрещена.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае массово срываются госконтракты на бензин.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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Топливная сводка Краснодара на 29 июля: работают 85 АЗС
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