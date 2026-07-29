Топливная сводка Краснодара на 29 июля: работают 85 АЗС

В Краснодаре обновили информацию о наличии топлива на АЗС

29 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в среду в городе работают 85 АЗС. Еще 18 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт. Доступность основных видов топлива: АИ-92 — есть на 80 заправках;

АИ-95 — доступен на 64 станциях;

АИ-100 — можно найти на 10 АЗС;

дизельное топливо — в наличии на 74 точках.

Кризис отступил, но не закончился: Как изменилась ситуация с бензином в Краснодаре?

Где можно заправиться сегодня: «Роснефть» — Селезнева, Уральская, Московская, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, а также трасса Краснодар–Кропоткин (участок в сторону хутора Ленина) и Ростовское шоссе.

«Лукойл» — Тургенева, Захарова, Сормовская, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Коммунаров, Ставропольская, проспект Чекистов, Ростовское шоссе, Западный обход, Мирный проезд и станция близ станицы Старокорсунской.

«Газпром» — Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское и Ейское шоссе.

«Газпромнефть» — Селезнева, Новороссийская, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, Западный обход, а также трасса Краснодар–Кропоткин (направление от хутора Ленина в Краснодар и участок возле хутора Ленина).

Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского, Пластунская, Ростовское шоссе.

«Татнефть» — Ростовское шоссе.

«СитиОйл» — Мачуги, Ростовское шоссе.

Teboil — Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская.

«Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная, Восточный обход.

Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.

«КТК» — Александра Покрышкина.

«Ирбис» — Степана Разина.

PNB — Монтажников, Шевченко.

«ЮНК» — Российская.

«Партнер» — Уральская.

«ОПТИ» — Красных Партизан.

Petrol — 70-летия Октября. На части действующих АЗС топливо отпускают исключительно в баки автомобилей — заправка в канистры запрещена.