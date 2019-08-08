Мэра Туапсе задержали за должностное преступление — СМИ

Следователи задержали мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщают источники. Мэрия курорта выпустила опровержение, а потом удалила его

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что Зверева задержали 8 августа по подозрению в причастности к должностному преступлению.

Вечером 7 августа в соцсетях и пабликах появилась видеозапись допроса чиновника. На ней Зверев называет имя, фамилию, дату рождения и должность, сообщает, что в момент ведения видеозаписи он находится в кемпинге «Импульс» в Ольгинке, далее запись обрывается.

Утром 8 августа на сайте мэрии Туапсе опубликовали опровержение задержания, а позже удалили его. Там говорилось, что видео порочит репутацию Зверева, а сам он находится на рабочем месте.

Официальных комментариев по поводу задержания пока нет. В пресс-службе мэрии города сообщили «СочиСтрим»,что Зверев находится в командировке.

Как писали Юга.ру, в июле за взятку от предпринимателя задержали начальника отдела земельных отношений Маргариту Винтер. Дело на нее завели по п. «а» , «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).