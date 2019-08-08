Мэра Туапсе задержали за должностное преступление — СМИ
Следователи задержали мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщают источники. Мэрия курорта выпустила опровержение, а потом удалила его
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах сообщил, что Зверева задержали 8 августа по подозрению в причастности к должностному преступлению.
Вечером 7 августа в соцсетях и пабликах появилась видеозапись допроса чиновника. На ней Зверев называет имя, фамилию, дату рождения и должность, сообщает, что в момент ведения видеозаписи он находится в кемпинге «Импульс» в Ольгинке, далее запись обрывается.
Утром 8 августа на сайте мэрии Туапсе опубликовали опровержение задержания, а позже удалили его. Там говорилось, что видео порочит репутацию Зверева, а сам он находится на рабочем месте.
Официальных комментариев по поводу задержания пока нет. В пресс-службе мэрии города сообщили «СочиСтрим»,что Зверев находится в командировке.
Как писали Юга.ру, в июле за взятку от предпринимателя задержали начальника отдела земельных отношений Маргариту Винтер. Дело на нее завели по п. «а» , «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
Кто такой Владимир Зверев
Зверев был избран мэром Туапсе в феврале 2018 года. Ранее он уже был главой курорта с 2008 по 2009 год, но ушел в отставку.
После он руководил ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов РФ Управления делами Президента РФ» и занимал должность заместителя гендиректора ООО «Регионмонтажспецстрой». Также работал заместителем директора Всероссийского детского центра «Орленок».
Напомним, прежнего главу города — Александра Чехова (он занял этот пост в 2009 году, как раз после ухода в отставку Зверева) задержали в краснодарском аэропорту в декабре 2017 года по подозрению в вымогательстве 2 млн рублей. После этого он подал в отставку. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки от инвестора, заинтересованного в получении земель на территории города.
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