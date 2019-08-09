Против мэра Туапсе завели уголовное дело за незаконную сдачу земли в аренду
Следственный комитет в августе возбудил уголовное дело против главы Туапсе Владимира Зверева
8 августа в СМИ появилась информация о том, что Зверева задержали. Мэрия курорта выпустила опровержение об этом, однако потом удалила его.
По версии следствия, в мае к мэру Туапсе обратился индивидуальный предприниматель и попросил дать ему в аренду земельный участок на 49 лет. Зверев знал, что оснований для выделения участка без торгов нет, но вопреки этому издал постановление и разрешил бизнемену арендовать участок в Туапсе.
В постановление мэра, которое разрешало местному жителю заключить договор аренды, внесли ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые стали основанием для выделения участка. Чиновник 13 июня заключил с бизнесменом договор аренды на 49 лет, при этом в соглашении была указана заниженная стоимость арендной платы за год. В результате в городской бюджет не поступило более 23 млн рублей, сообщили 9 августа в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, повлекший нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства).
Мэр задержан, следователь требует его арестовать. Установливаются обстоятельства преступления, расследование продолжается, передает RT.
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