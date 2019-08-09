Против мэра Туапсе завели уголовное дело за незаконную сдачу земли в аренду

Краснодарский край

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Следственный комитет в августе возбудил уголовное дело против главы Туапсе Владимира Зверева

8 августа в СМИ появилась информация о том, что Зверева задержали. Мэрия курорта выпустила опровержение об этом, однако потом удалила его.

По версии следствия, в мае к мэру Туапсе обратился индивидуальный предприниматель и попросил дать ему в аренду земельный участок на 49 лет. Зверев знал, что оснований для выделения участка без торгов нет, но вопреки этому издал постановление и разрешил бизнемену арендовать участок в Туапсе.

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В постановление мэра, которое разрешало местному жителю заключить договор аренды, внесли ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые стали основанием для выделения участка. Чиновник 13 июня заключил с бизнесменом договор аренды на 49 лет, при этом в соглашении была указана заниженная стоимость арендной платы за год. В результате в городской бюджет не поступило более 23 млн рублей, сообщили 9 августа в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, повлекший нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Мэр задержан, следователь требует его арестовать. Установливаются обстоятельства преступления, расследование продолжается, передает RT.

Превышение полномочий Следственный комитет Служебный подлог Туапсинский район Чиновники

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Против мэра Туапсе завели уголовное дело за незаконную сдачу земли в аренду
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