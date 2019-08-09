Против мэра Туапсе завели уголовное дело за незаконную сдачу земли в аренду

8 августа в СМИ появилась информация о том, что Зверева задержали. Мэрия курорта выпустила опровержение об этом, однако потом удалила его.

По версии следствия, в мае к мэру Туапсе обратился индивидуальный предприниматель и попросил дать ему в аренду земельный участок на 49 лет. Зверев знал, что оснований для выделения участка без торгов нет, но вопреки этому издал постановление и разрешил бизнемену арендовать участок в Туапсе.