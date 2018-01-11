Против экс-главы Туапсе Александра Чехова возбудили уголовное дело о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Туапсе Александра Чехова и его знакомого

Следствие полагает, что в июне 2017 года частный инвестор узнал о наличии свободной земли, находящейся в муниципальной собственности на территории Туапсе. Участки были предназначены для строительства жилого комплекса. Он обратился к знакомому, чтобы инвестировать деньги в строительство жилья.

«Мужчина пояснил, что лично знаком с главой Туапсе и может узнать о наличии земельных участков для строительства. В ходе встречи чиновник пообещал способствовать принятию администрацией решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу, а также последующему выигрышу юридическим лицом, подконтрольным инвестору, аукциона на право заключения договора строительства жилого комплекса», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

За эти действия главе Туапсе надо было передать 7 млн рублей через посредника. Мужчина встретился со знакомым и рассказал об условии передачи через него денежных средств. Инвестор обратился в СК.

Заявитель встретился с посредником 7 декабря в Краснодаре и передал ему 2 млн рублей, потом мужчины встретились с чиновником. Их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

Как сообщали Юга.ру, Александра Чехова задержали в краснодарском аэропорту. После этого он подал в отставку.