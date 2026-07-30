В Темрюкском районе обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии. Пострадали 4 человека

30 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. В результате происшествия травмы получили четыре человека.

Троих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Информация о состоянии четвертого пострадавшего уточняется.