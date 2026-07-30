В Темрюкском районе обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии. Пострадали 4 человека

Краснодарский край

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  • Беспилотник © Фото сгененрировано нейросетью NanoBanana
    Беспилотник © Фото сгененрировано нейросетью NanoBanana

В поселке Волна ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

30 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. В результате происшествия травмы получили четыре человека.

Троих пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Информация о состоянии четвертого пострадавшего уточняется.

Беспилотник атаковал сухогруз, перевозивший уголь из Тамани:

После падения обломков на территории предприятия возник пожар. Экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания и устранением последствий ЧП.

Напомним, 13 июля в Темрюкском районе фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, спровоцировав пожар.

Как писали Юга.ру, жительнице Туапсе Евгении Третьяковой восемь месяцев не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА. Ремонт обещали закончить в июне.

Происшествия СВО Темрюкский район

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