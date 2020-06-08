Власти Геленджика рассказали, когда на курорте откроются пляжи

В пресс-службе администрации Геленджика 8 июня сообщили, что первые пляжи на курорте откроются к 10 июня

Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, он будет действовать как минимум до 21 июня. Однако с 1 июня власти разрешили открыться кубанским здравницам с медицинской лицензией при соблюдении ряда условий — они должны организовать трансфер гостей до территории, проверять у них справку об отсутствии коронавируса, следить за социальной дистанцией на пляжах. При этом туристам нельзя покидать территории санаториев и передвигаться по городу.

В пресс-службе администрации Геленджика 8 июня рассказали, когда на курорте откроются пляжи.

Если Роспотребнадзор Государственная инспекция по маломерным судам МЧС даст положительное заключение, то 10 июня в Геленджике смогут открыться около 10 пляжей из 16 заявленных. Это пляжи санаториев «Красная Талка», «Приморье», «Голубая волна», «Солнечная», «Голубая даль», «Жемчужина моря», «Сосновая роща», «Архипо-Осиповка», «Надежда». При этом на пляжи будут допускать только отдыхающих данных здравниц.

«Что касается муниципальных пляжей, то сейчас прилагаются все усилия, чтобы эти территории как можно быстрей открылись для посещения — проходит техническое освидетельствование ГИМС, берутся лабораторные пробы воды Роспотребнадзором, готовится пляжная инфраструктура в условиях ужесточения требований», — добавили в пресс-службе мэрии Геленджика.

На всех пляжах должны быть санитайзеры, лежак нужно установить соблюдая расстояние в 1,5 м, работники пляжей должны проводить дезинфекцию раздевалок, душевых, пляжного оборудования, а также следить за социальной дистанцией между отдыхающими.