Правительство РФ собирается с 1 июля запустить межрегиональный туризм
Правительство России 8 июня обсудило работу курортной отрасли в условиях пандемии коронавируса
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Затем в регионе продлили карантин до 21 июня, но при этом внесли ряд послаблений: например, всем приезжающим из других субъектов разрешили изолироваться на две недели в «месте фактического пребывания».
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Кроме того, с 6 июня в регионе разрешили открыть пляжи. Правда, не все: Роспотребнадзор будет отдельно рассматривать решение в каждом конкретном случае. Спустя несколько дней в Сочи возобновили работу более 20 пляжей. Остальные муниципальные и принадлежащие санаториям пляжи собираются открыть в ближайшее время.
8 июня на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами обсудили работу туристической отрасли. Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что «июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту»:
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«А с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок».
По словам зампреда, в 25 регионах уже открылись отели и принимают гостей из своего региона. Мишустин подтвердил, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона. Он добавил, что Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые лечат и размещают людей на курортах.
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