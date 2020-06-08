Правительство РФ собирается с 1 июля запустить межрегиональный туризм

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 1 июня возобновили работу санатории с медицинской лицензией. Затем в регионе продлили карантин до 21 июня, но при этом внесли ряд послаблений: например, всем приезжающим из других субъектов разрешили изолироваться на две недели в «месте фактического пребывания».

Кроме того, с 6 июня в регионе разрешили открыть пляжи. Правда, не все: Роспотребнадзор будет отдельно рассматривать решение в каждом конкретном случае. Спустя несколько дней в Сочи возобновили работу более 20 пляжей. Остальные муниципальные и принадлежащие санаториям пляжи собираются открыть в ближайшее время.

8 июня на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами обсудили работу туристической отрасли. Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что «июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту»: