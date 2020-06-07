Девушка подралась с полицейским на уличной вечеринке в центре Краснодара

В ночь на 7 июня в Краснодаре на улице Красной десятки людей собрались на уличную вечернику. Полиция проводит проверку

Напомним, власти Краснодарского края продлили карантин до 21 июня, при этом ввели ряд послаблений — например, с 6 июня разрешили людям гулять в парках, скверах и по набережным, заниматься спортом на стадионах, а кафе и рестораны теперь могут открыть летние веранды. Добавим, что с 23 мая гулять по улицам можно максимум по двое.

Накануне в Краснодаре заработали 55 летних кафе. С вечера в соцсетях стали появляться фото и видео, на которых возле ресторанов и баров в центре города собралось множество людей. Паблик «Туподар» сделал подборку видео, снятых возле Красной, 67, где на улице собрались несколько десятков человек. Из припаркованных машин громко играла музыка, а молодые люди подпевали.

На место скопления людей прибыл сотрудник ДПС. По сообщениям очевидцев, между ним и участниками вечеринки произошел конфликт. Автор одного из видео рассказала, что полицейский толкнул девушку. Также на видео попали моменты, как молодой человек толкает автоинспектора в спину, а позже — как полицейский вытаскивает парня из машины ДПС, который сел на заднее сидение, после чего последний оказывается лежащим на дороге. Также очевидцы засняли, как девушка пробежалась по капоту и крыше полицейской машины, вокруг которой стояли люди, а позже эта же девушка вырывалась из рук сотрудника МВД и пыталась убежать. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка», — прокомментировал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.