Девушка подралась с полицейским на уличной вечеринке в центре Краснодара

Краснодарский край

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В ночь на 7 июня в Краснодаре на улице Красной десятки людей собрались на уличную вечернику. Полиция проводит проверку

Напомним, власти Краснодарского края продлили карантин до 21 июня, при этом ввели ряд послаблений — например, с 6 июня разрешили людям гулять в парках, скверах и по набережным, заниматься спортом на стадионах, а кафе и рестораны теперь могут открыть летние веранды. Добавим, что с 23 мая гулять по улицам можно максимум по двое.

Накануне в Краснодаре заработали 55 летних кафе. С вечера в соцсетях стали появляться фото и видео, на которых возле ресторанов и баров в центре города собралось множество людей.

Паблик «Туподар» сделал подборку видео, снятых возле Красной, 67, где на улице собрались несколько десятков человек. Из припаркованных машин громко играла музыка, а молодые люди подпевали.

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На место скопления людей прибыл сотрудник ДПС. По сообщениям очевидцев, между ним и участниками вечеринки произошел конфликт. Автор одного из видео рассказала, что полицейский толкнул девушку. Также на видео попали моменты, как молодой человек толкает автоинспектора в спину, а позже — как полицейский вытаскивает парня из машины ДПС, который сел на заднее сидение, после чего последний оказывается лежащим на дороге.

Также очевидцы засняли, как девушка пробежалась по капоту и крыше полицейской машины, вокруг которой стояли люди, а позже эта же девушка вырывалась из рук сотрудника МВД и пыталась убежать.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка», — прокомментировал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру рассказывали о нескольких случаях, когда в Краснодаре во время карантина проводили вечеринки. Так, в конце марта в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказали о коронавечеринке в столице Кубани. В сеедние мая провели вечеринку в кальян-баре, после которой с владельцем заведения расторгли договор аренды. А в начале июня на хозяина и персонал краснодарского бара «Архитектор» составили протоколы после того, как в соцсетях появились кадры, на которых видно, что перед заведением танцуют и выпивают молодые люди, а в помещении диджей играет музыку.

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