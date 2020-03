В передаче у Малахова рассказали про коронавечеринки в Краснодаре. Организаторы объяснили, что это было

View this post on Instagram

Тут о моей ИЛОNА V МАSКЕ, на канале @tvrussia вещает сам @malakhov007 в связи с чем, хотим дать свои комментарии и всех успокоить: Вечеринка была направлена только на поднятие упаднических настроений у людей! Данное мероприятие посетили ДО 50 человек. Во-вторых мы максимально были защищены и предоставляли гостям заведения средства защиты (маски, бахилы, комбинезоны и т.д.) Против официальных указов мы никогда не шли и не пойдём. Мы полностью учли и исполнили все рекомендации Минпромторга о расстоянии между столиками, увеличили мощность вентиляции помещения для постоянной циркуляции свежего воздуха, в зале проводим необходимую дезинфекцию всего оборудования. Всему персоналу в начале рабочего дня измеряется температура тела (у всех она в норме������������) Вчера (23.03.2020) правительство поручило регионам приостановить работу ночных клубов. Но в формате ночного клуба @ilona.v.maske работает только в пятницу и субботу. А сегодня (24.03.2020) вышел эфир Андрея Малахова с нелицеприятными высказываниями в наш адрес.