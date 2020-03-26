В передаче у Малахова рассказали про коронавечеринки в Краснодаре. Организаторы объяснили, что это было

Юга.ру поговорили с организаторами так называемой коронавечеринки в Краснодаре, о которой рассказали в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»

В выпуске передачи 24 марта зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов назвал неприемлемым то, что в Краснодаре проводятся коронавечеринки, когда в клубах «собирается совершенно точно больше 50 человек», закупаются дефицитные сегодня маски и гели для рук. «Это такая хайповая история, попытка нажиться на острой ситуации. Причем не задумываясь ни об окружающих, ни о последствиях, ни о том, как это вообще неэтично смотрится», — сказал Кирьянов. Сам Малахов противопоставил «опасные для жизни коронавечеринки» работе волонтеров, которые помогают пожилым людям, покупая им продукты.

Кадры, показанные в сюжетах, сняты на вечеринке в краснодарском клубе «ИЛОNA V MASKE», которая прошла 21 марта. Порталу Юга.ру в руководстве заведения рассказали, что на мероприятии было меньше 50 человек, и там действительно раздали несколько масок и бахил. «Мы ни в коем случае не двигались в направлении смеха над данной ситуацией в мире. Мы всего лишь хотели поднять упадническое настроение гостей», — пояснили организаторы. Там также добавили, что персонал был максимально защищен, а гостям предоставляли средства защиты. Кроме того, отмечается, что заведение соблюдает рекомендации о расстоянии между столиками, там увеличили мощность вентиляции и проводят необходимую дезинфекцию.

Как писали Юга.ру, главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе клубов. Ранее такая мера носила рекомендательный характер, а теперь за нарушение грозят санкции.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На момент выхода новости в мире инфицировано 460 тыс. человек, выздоровело 113 тыс. человек, умерло от коронавируса 20,8 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.