В передаче у Малахова рассказали про коронавечеринки в Краснодаре. Организаторы объяснили, что это было
Юга.ру поговорили с организаторами так называемой коронавечеринки в Краснодаре, о которой рассказали в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»
В выпуске передачи 24 марта зампредседателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов назвал неприемлемым то, что в Краснодаре проводятся коронавечеринки, когда в клубах «собирается совершенно точно больше 50 человек», закупаются дефицитные сегодня маски и гели для рук.
«Это такая хайповая история, попытка нажиться на острой ситуации. Причем не задумываясь ни об окружающих, ни о последствиях, ни о том, как это вообще неэтично смотрится», — сказал Кирьянов.
Сам Малахов противопоставил «опасные для жизни коронавечеринки» работе волонтеров, которые помогают пожилым людям, покупая им продукты.
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Кадры, показанные в сюжетах, сняты на вечеринке в краснодарском клубе «ИЛОNA V MASKE», которая прошла 21 марта. Порталу Юга.ру в руководстве заведения рассказали, что на мероприятии было меньше 50 человек, и там действительно раздали несколько масок и бахил.
«Мы ни в коем случае не двигались в направлении смеха над данной ситуацией в мире. Мы всего лишь хотели поднять упадническое настроение гостей», — пояснили организаторы.
Там также добавили, что персонал был максимально защищен, а гостям предоставляли средства защиты. Кроме того, отмечается, что заведение соблюдает рекомендации о расстоянии между столиками, там увеличили мощность вентиляции и проводят необходимую дезинфекцию.
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Тут о моей ИЛОNА V МАSКЕ, на канале @tvrussia вещает сам @malakhov007 в связи с чем, хотим дать свои комментарии и всех успокоить: Вечеринка была направлена только на поднятие упаднических настроений у людей! Данное мероприятие посетили ДО 50 человек. Во-вторых мы максимально были защищены и предоставляли гостям заведения средства защиты (маски, бахилы, комбинезоны и т.д.) Против официальных указов мы никогда не шли и не пойдём. Мы полностью учли и исполнили все рекомендации Минпромторга о расстоянии между столиками, увеличили мощность вентиляции помещения для постоянной циркуляции свежего воздуха, в зале проводим необходимую дезинфекцию всего оборудования. Всему персоналу в начале рабочего дня измеряется температура тела (у всех она в норме������������) Вчера (23.03.2020) правительство поручило регионам приостановить работу ночных клубов. Но в формате ночного клуба @ilona.v.maske работает только в пятницу и субботу. А сегодня (24.03.2020) вышел эфир Андрея Малахова с нелицеприятными высказываниями в наш адрес.
Как писали Юга.ру, главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе клубов. Ранее такая мера носила рекомендательный характер, а теперь за нарушение грозят санкции.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 460 тыс. человек, выздоровело 113 тыс. человек, умерло от коронавируса 20,8 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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