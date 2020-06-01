Мэр Краснодара прокомментировал вечеринку возле бара «Архитектор» во время пандемии коронавируса

Вечером 31 мая в соцсетях появились видео с мероприятием около бара «Архитектор» в центре Краснодара. Мэрия сообщила о необходимости мер

Накануне вечером появилась видеозапись, на которой видно, как на площадке перед баром «Архитектор» стоят, пьют и танцуют молодые люди, а в помещении бара диджей играет музыку. На террасу выставили газовые нагреватели, также часть людей сидела за столиками. 1 июня мэр Краснодара Евгений Первышов высказал свое мнение по поводу вечеринки. Он отметил, что сейчас практически все рестораны, кафе и бары ждут послаблений и стараются исполнять требования Роспотребнадзора. «Однако на выходных произошел неприятный случай — в баре "Архитектор" допустили вечеринку, сами себя еще и пропиарили, выложили информацию в соцсети. Я прошу разобраться в этой ситуации. Необходимо подключить все службы и разобраться, потому что это вопиющий случай», — прокомментировал он.

По мнению главы города, владельцы баров сознательно относятся к ограничениям и работают исключительно навынос. «Но вот такие вечеринки оставляют неприятный отпечаток, поэтому необходимо принять достаточно жесткие меры в этой части», — заключил он. Также 1 июня прокомментировал ситуацию владелец бара Рач Шамян. По его словам, вечеринки в заведении не было. Шамян отметил, что в тот день к зданию подошли две большие компании, в которых было много людей без масок. «Наши работники не справлялись с таким наплывом заказов. Время ожидания увеличилось до 30-40 минут. Поэтому возле бара образовалось столпотворение. Все друг друга знали, стояли, общались. Некоторые сидели на наших клумбах. Может, у кого-то праздник был, девушки нарядные были. На улице играла музыка. Видимо, кому-то пришло в голову, что у них тут вечеринка во время карантина. Сняли видео и опубликовали в соцсетях. А нам сейчас приходится доказывать, что мы не имеем к этому никакого отношения. Мы стараемся хорошо делать свою работу и быть примером подражания для молодых предпринимателей, но оказались в такой некрасивой ситуации», — заявил он. Шамян добавил, что его компания стала заложником инфоповода, который «никак не связан с заведением», пишут «Краснодарские известия».