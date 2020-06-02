Власти Адыгеи рассказали, как будет проходить последний звонок

Из-за пандемии коронавируса проведение последнего звонка перенесли с конца мая на 5 июня. Мероприятие впервые пройдет дистанционно и объединит все школы региона, сообщили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи 2 июня.

Из-за этого все традиционные мероприятия переформатируют, для события заранее подготовят видеообращения. К школьникам обратятся глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр образования и науки Анзаур Керашев. Также слово предоставят всем муниципальным образованиям.

«Несмотря на необычный формат, основные составляющие праздника остаются неизменными. Будет поздравление выпускникам от первоклассников и родителей. Для всех прозвенит последний звонок и состоится выпускной вальс», — отметили организаторы праздника.