Власти Адыгеи рассказали, как будет проходить последний звонок
В Адыгее назначили дату последнего звонка в школах республики
Из-за пандемии коронавируса проведение последнего звонка перенесли с конца мая на 5 июня. Мероприятие впервые пройдет дистанционно и объединит все школы региона, сообщили порталу Юга.ру в министерстве образования и науки Адыгеи 2 июня.
Из-за этого все традиционные мероприятия переформатируют, для события заранее подготовят видеообращения. К школьникам обратятся глава Адыгеи Мурат Кумпилов и министр образования и науки Анзаур Керашев. Также слово предоставят всем муниципальным образованиям.
«Несмотря на необычный формат, основные составляющие праздника остаются неизменными. Будет поздравление выпускникам от первоклассников и родителей. Для всех прозвенит последний звонок и состоится выпускной вальс», — отметили организаторы праздника.
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Транслировать последний звонок будут на канале центра повышения профессионального мастерства педагогов Адыгеи в YouTube. Предполагается, что организаторы заранее разошлют информацию о трансляции в школьные чаты в WhatsApp.
В 2020 году выпускниками 11 классов в республике станут 1 тыс. 673 учащихся. Из них около 200 претендуют на медаль. В 2019 году в Адыгее с золотой медалью закончили школу 152 человека, также было два призера заключительных этапов всероссийских олимпиад и 15 стобалльников.
В министерстве образования и науки Адыгеи добавили, что формат проведения выпускного бала еще обсуждается. В 2019 году в нем приняли участие не менее 3 тыс. человек.
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