В Крыму предъявили обвинение мужчине, который изнасиловал и столкнул в реку шестилетнюю девочку

В Крыму 3 июня предъявили обвинение 39-летнему мужчине в изнасиловании и убийстве шестилетней Карины Левиной

Напомним, днем 31 мая в поселке Ленино шестилетняя Карина Левина пошла на рыбалку с отцом и его приятелем. Сначала сообщалось, что девочка пропала, когда взрослые выпивали. Для выяснения ситуации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Крым московских криминалистов. На следующий день тело ребенка нашли в реке.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму 2 июня рассказали подробности произошедшего. Выяснилось, что приятель отца Карины, 39-летний мужчина, вызвался проводить девочке до дома. Он изнасиловал ребенка, а затем столкнул ее в воду. Следователи осмотрели место происшествия, дом семьи Левиных, опросили родственников и очевидцев. Отца девочки задержали, против него возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Также был задержан приятель семьи, он написал явку с повинной.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю 3 июня предъявило обвинение мужчине по п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п.«в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), сообщил RT.

Мужчина дал признательные показания, признал вину в полном объеме, а во время проведения следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление. Также следователи установили, что 39-летний мужчина ранее был неоднократно судим за различные преступления — кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование. В последний раз он вышел из колонии в мае прошлого года.

Следствие подало ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчины, совершившего преступление, а также отца девочки, добавили в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.