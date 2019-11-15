Тело пропавшей в Крыму девочки нашли закопанным в канаве. Ее отчим признался в убийстве

По словам отчима, девочка пропала из дома 12 ноября, когда он ненадолго уехал и оставил ее одну. Ребенка искали добровольцы из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На месте также работали сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета.

Утром 15 ноября глава Раздольненского района Андрей Захаров рассказал ТАСС, что пропавшую девочку нашли погибшей. Ее тело было закопано в канаве, ребенка уже опознали.

В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму рассказали, что во время поисков следователи установили причастность отчима к исчезновению девочки. На допросе он признался в убийстве и указал конкретную точку, где спрятал тело. Установлено, что днем 12 ноября после убийства мужчина вывез тело падчерицы недалеко от дома и закопал. После этого он забрал все документы и попытался с младшим сыном уехать в другую страну, однако ему не удалось это сделать. Тогда он сообщил в полицию об исчезновении ребенка.