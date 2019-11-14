Пятилетняя девочка без вести пропала в Крыму

Сообщение об исчезновении девочки поступило 13 ноября от ее отца. Он рассказал, что выехал по делам, закрыв дочку одну дома в селе Кропоткино Раздольненского района. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребенок пропал. При этом следов взлома на двери не нашли. Поиски пятилетней Дарьи Пилипенко по селу не принесли результатов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.

На вид девочке шесть лет, рост 100-110 см, худощавое телосложение, овальное лицо, светлые волосы и голубые глаза. У ребенка оттопыренные ушные раковины и прямая спинка носа. На не была розовая куртка и ботинки того же цвета.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей девочки, сообщить по телефонам: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, (3652) 500-751 (телефон доверия), (3652) 500-760 (линия «Ребенок в опасности»).