Пятилетняя девочка без вести пропала в Крыму
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело после пропажи пятилетней девочки
Сообщение об исчезновении девочки поступило 13 ноября от ее отца. Он рассказал, что выехал по делам, закрыв дочку одну дома в селе Кропоткино Раздольненского района. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ребенок пропал. При этом следов взлома на двери не нашли. Поиски пятилетней Дарьи Пилипенко по селу не принесли результатов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.
На вид девочке шесть лет, рост 100-110 см, худощавое телосложение, овальное лицо, светлые волосы и голубые глаза. У ребенка оттопыренные ушные раковины и прямая спинка носа. На не была розовая куртка и ботинки того же цвета.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей девочки, сообщить по телефонам: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, (3652) 500-751 (телефон доверия), (3652) 500-760 (линия «Ребенок в опасности»).
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