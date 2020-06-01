В Крыму нашли тело девочки, которая пошла с отцом на рыбалку и пропала

1 июня стало известно о смерти девочки, которая накануне пропала в Ленинском районе Крыма

Как писали Юга.ру, днем 31 мая шестилетняя девочка пошла с отцом и его приятелем на рыбалку в районе Северо-Крымского канала возле поселка Ленино Ленинского района. Сообщение о ее пропаже поступило спасателям в 00:40 1 июня. На поиски ребенка отправились полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», кинологи и водолазы.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Следователи установили, что взрослые выпивали и оставили девочку без присмотра. Об исчезновении сообщила ее бабушка.

Позже 1 июня стало известно, что водолазы нашли тело девочки на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз, написал RT.

На месте происшествия проводят следственные действия. Прокуратура Крыма оценит действия родителей погибшей, а также органов профилактики, сообщило РИА «Новости».