Бастрыкин направил московских криминалистов на поиски исчезнувшей в Крыму девочки

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин 1 июня сообщил, что в Крым приедут криминалисты для помощи в поисках пропавшего без вести ребенка

Напомним, днем 31 мая в поселке Ленино шестилетняя Карина Левина пошла на рыбалку с отцом и его приятелем. Взрослые выпивали, а потом заметили, что девочка пропала. По факту исчезновения ребенка следствие возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Девочку ищут сотрудники МЧС и МВД, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».