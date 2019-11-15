Пропавшую пятилетнюю девочку из Крыма третий день ищут 370 человек

Отец девочки 12 ноября рассказал полиции, что ненадолго уехал, закрыв дочь дома. Когда он вернулся, ребенка уже не было, а дверь была открыта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

На вид девочке шесть лет, рост 100-110 см, худощавое телосложение, овальное лицо, светлые волосы и голубые глаза. У ребенка оттопыренные ушные раковины и прямая спинка носа. На ней была розовая куртка и ботинки того же цвета.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» утром 15 ноября сообщил, что поиски ребенка продолжаются. За сутки они зарегистрировали 371 добровольца, в том числе из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На месте также работают сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета. За сутки волонтеры обошли территорию села Кропоткино и окрестностей, вместе с полицейскими опросили соседей девочки. Ребенка также искали с помощью кинологов и бортами малой авиации.

Всего с 12 ноября в поисках поучаствовали 623 добровольца. Часть из них все еще продолжают работы. В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму добавили, что следователи в качестве свидетелей допросили воспитателей и психологов детсада, соседей, врачей больниц, где наблюдалась семья. Продолжаются допросы всех жителей села и близлежащих поселков, а также органов опеки и попечительства.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Дарьи Пилипенко, сообщить по телефонам: (3652) 500-750; +7(978) 909-11-11, (3652) 500-751 (телефон доверия), (3652) 500-760 (линия «Ребенок в опасности»).