В России возбудили первое уголовное дело о «женском обрезании», которое сделали девятилетней девочке в Ингушетии

Следственный комитет в мае возбудил первое в России уголовное дело из-за клиторэктомии («женского обрезания»)

Юга.ру писали, что в 2016 году фонд «Правовая инициатива по России» провел исследование, посвященное проблеме женского обрезания в Дагестане. Тогда муфтий Исмаил Бердиев назвал эту процедуру не противоречащей догматам ислама и заявил, что обрезание всех женщин на Земле необходимо для уменьшения сексуальности. Правозащитник Владимир Слепак пояснил, что в медицинском законодательстве нет положений, регламентирующих подобные манипуляции, а следовательно они являются незаконными. А депутат Мария Максакова-Игенбергс внесла в Госдуму проект об уголовном наказании за женское обрезание.

Читайте также: Интервью бывшего детского омбудсмена Дагестана Интизар Мамутаевой о проблеме женского обрезания в республике

Доклад правозащитников был направлен в Генпрокуратуру, в октябре в прокуратуре Дагестана завершили проверку, заявив, что не нашли подтверждений этой информации.

Спустя полтора года проект опубликовал второй отчет. Согласно исследованию, самый минимальный показатель жертв калечащих операций на женских половых органах — 1 тыс. 240 девочек в год в Дагестане , при этом подобные операции распространены и за пределами республики.

Так, в 2018 году Юга.ру писали о том, что клиторэктомию (женское обрезание) делали и в московской клиники «Бест клиник».

8 мая 2020 года телеканал «360» опубликовал историю о том, что подобные процедуры девочкам делают в ингушской клинике. Журналисты рассказали, что мать ребенка развелась с ее отцом еще до рождения. Мужчина не проявлял интереса к дочери, однако в июне 2019 года настоял на том, чтобы девятилетняя девочка приехала к нему в гости. На следующий день ребенка отвели к гинекологу. «Мать приехала за детьми и забрала домой. Картина, представшая ее глазам, была ужасная: платье девочки было окровавлено, сама она пребывала в состоянии шока, похожем на ступор. Уже дома она стала плакать навзрыд, спрашивать, что с ней сделали и умрет ли она, будет ли у нее „это“ всегда или пройдет . Ей было больно ходить в туалет, она перестала есть и все время плакала от боли», — рассказал телеканалу представитель матери.

В прейскурантах клиники за июль 2016 года действительно присутствовала услуга «Обрезание» стоимостью 2 тыс. рублей, уточнила «Медуза». Но врач-гинеколог Изаня Нальгиева заявила журналистам, что все процедуры проведены законно: девочке нужно было исправить патологию, «разъединить синехии» (сращение половых губ). В 12 мае «Правовая инициатива» направила в Следственное Управление по республике Ингушетия заявление, в котором попросило провести проверку клиники «Айболит». «Если подтвердится факт, что операции в клинике проводятся, то к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью (ст. 111, 115 УК РФ), иные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), а также оказание услуги не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), должны быть привлечены не только врачи и медперсонал, которые делали такие операции, но и руководство клиники», — рассказала старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина. 19 мая правозащитники заявили о том, что данному факту возбуждено уголовное дело, оно передано в суд. Это первое уголовное дело, возбужденное в России из-за женского обрезания.