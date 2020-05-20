В России возбудили первое уголовное дело о «женском обрезании», которое сделали девятилетней девочке в Ингушетии

Дагестан, Ингушетия, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Следственный комитет в мае возбудил первое в России уголовное дело из-за клиторэктомии («женского обрезания»)

Юга.ру писали, что в 2016 году фонд «Правовая инициатива по России» провел исследование, посвященное проблеме женского обрезания в Дагестане. Тогда муфтий Исмаил Бердиев назвал эту процедуру не противоречащей догматам ислама и заявил, что обрезание всех женщин на Земле необходимо для уменьшения сексуальности.

Правозащитник Владимир Слепак пояснил, что в медицинском законодательстве нет положений, регламентирующих подобные манипуляции, а следовательно они являются незаконными. А депутат Мария Максакова-Игенбергс внесла в Госдуму проект об уголовном наказании за женское обрезание.

Читайте также:

Доклад правозащитников был направлен в Генпрокуратуру, в октябре в прокуратуре Дагестана завершили проверку, заявив, что не нашли подтверждений этой информации.

Спустя полтора года проект опубликовал второй отчет. Согласно исследованию, самый минимальный показатель жертв калечащих операций на женских половых органах — 1 тыс. 240 девочек в год в Дагестане, при этом подобные операции распространены и за пределами республики.

Читайте также:

Так, в 2018 году Юга.ру писали о том, что клиторэктомию (женское обрезание) делали и в московской клиники «Бест клиник».

8 мая 2020 года телеканал «360» опубликовал историю о том, что подобные процедуры девочкам делают в ингушской клинике.

Журналисты рассказали, что мать ребенка развелась с ее отцом еще до рождения. Мужчина не проявлял интереса к дочери, однако в июне 2019 года настоял на том, чтобы девятилетняя девочка приехала к нему в гости. На следующий день ребенка отвели к гинекологу.

«Мать приехала за детьми и забрала домой. Картина, представшая ее глазам, была ужасная: платье девочки было окровавлено, сама она пребывала в состоянии шока, похожем на ступор. Уже дома она стала плакать навзрыд, спрашивать, что с ней сделали и умрет ли она, будет ли у нее „это“ всегда или пройдет. Ей было больно ходить в туалет, она перестала есть и все время плакала от боли», — рассказал телеканалу представитель матери.

Читайте также:

В прейскурантах клиники за июль 2016 года действительно присутствовала услуга «Обрезание» стоимостью 2 тыс. рублей, уточнила «Медуза».

Но врач-гинеколог Изаня Нальгиева заявила журналистам, что все процедуры проведены законно: девочке нужно было исправить патологию, «разъединить синехии» (сращение половых губ).

В 12 мае «Правовая инициатива» направила в Следственное Управление по республике Ингушетия заявление, в котором попросило провести проверку клиники «Айболит».

«Если подтвердится факт, что операции в клинике проводятся, то к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью (ст. 111, 115 УК РФ), иные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), а также оказание услуги не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), должны быть привлечены не только врачи и медперсонал, которые делали такие операции, но и руководство клиники», — рассказала старший юрист «Правовой инициативы» Татьяна Саввина.

19 мая правозащитники заявили о том, что данному факту возбуждено уголовное дело, оно передано в суд. Это первое уголовное дело, возбужденное в России из-за женского обрезания.

По данным фонда ООН в области народонаселения, подобные операции практикуют в 29 африканских странах, некоторых сообществах в Азии, на Среднем Востоке, в Ираке, Иране, Палестине и Израиле, Южной Америке, а также в отдельных сообществах Грузии и России. Жертвами практики также становятся в Европе, США, Новой Зеландии и Австралии. Официально ни одна из религий сейчас не поддерживает «женское обрезание», однако нередко эту практику объясняют именно религиозными традициями.

Дети Женское обрезание Насилие Правозащитники Преступления против детей Религия Следственный комитет Феминизм

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России возбудили первое уголовное дело о «женском обрезании», которое сделали девятилетней девочке в Ингушетии
Медикам Абинского района пригрозили уголовными делами из-за того, что они сняли видео о невыплате надбавок с помощью дрона
В Краснодаре ремонтируют Тургеневский мост, утром из-за этого там образовалась двухчасовая пробка
Причиной забастовки в обсерваторе стал отказ в доставке постояльцам пиццы и роллов — мэрия Сочи
В санаториях Сочи у туристов будут проверять справки о том, что они не больны коронавирусом
В минздраве Кубани рассказали, сколько аппаратов ИВЛ установлено в ковид-госпиталях региона

Лента новостей

Реклама на портале