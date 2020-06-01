Шестилетняя девочка пошла на рыбалку с отцом и пропала в Крыму

Сообщение о пропаже ребенка в районе Северо-Крымского канала возле поселка Ленино Ленинского района поступило спасателям в 00:40. На место выехали сотрудники МЧС и МВД, к поискам также привлекли волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Также в место пропажи ребенка выехали водолазы из Керчи и кинологи. Всего на месте находятся 55 человек и 15 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

На страницах крымского поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях рано утром появилось сообщение о поисках шестилетней Карины Левиной. Ее рост 120 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы средней длины и карие глаза. Особые приметы: шрам на правой щеке. На девочке была голубая куртка с капюшоном, синий спортивный костюм и белые кроссовки. Информацию можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

По данным ТАСС, следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Следователи установили, что ребенок с отцом и его приятелем накануне днем пошли на рыбалку. Взрослые выпивали и оставили девочку без присмотра, после чего она пропала. Позже об исчезновении внучки в полицию сообщила ее бабушка.