Шестилетняя девочка пошла на рыбалку с отцом и пропала в Крыму

Крым

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В Крыму днем 31 мая пропала шестилетняя девочка, ее ищут МЧС и волонтеры

Сообщение о пропаже ребенка в районе Северо-Крымского канала возле поселка Ленино Ленинского района поступило спасателям в 00:40. На место выехали сотрудники МЧС и МВД, к поискам также привлекли волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Также в место пропажи ребенка выехали водолазы из Керчи и кинологи. Всего на месте находятся 55 человек и 15 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

На страницах крымского поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях рано утром появилось сообщение о поисках шестилетней Карины Левиной. Ее рост 120 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы средней длины и карие глаза. Особые приметы: шрам на правой щеке. На девочке была голубая куртка с капюшоном, синий спортивный костюм и белые кроссовки. Информацию можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

По данным ТАСС, следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Следователи установили, что ребенок с отцом и его приятелем накануне днем пошли на рыбалку. Взрослые выпивали и оставили девочку без присмотра, после чего она пропала. Позже об исчезновении внучки в полицию сообщила ее бабушка.

Как писали Юга.ру, в ноябре В Крыму пятилетняя девочка пропала из дома, когда ее отчим ненадолго уехал и оставил ее одну. Ребенка искали добровольцы из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На месте также работали сотрудники МЧС, МВД и Следственного комитета. Спустя три дня тело пропавшей нашли закопанным в канаве, а отчим признался в убийстве.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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